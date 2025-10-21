شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "جنرال موتورز" يقفز بأكثر من 15% بعد نتائج مالية قوية ورفع توقعات الأرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم رفعت شركة جنرال موتورز (GM) يوم الثلاثاء توقعاتها المالية لعام 2025، بعد أن تفوقت على تقديرات وول ستريت لكل من الإيرادات وصافي الأرباح في نتائج الربع الثالث، في الوقت الذي خفضت فيه تقديراتها لتأثير الرسوم الجمركية على أدائها المالي.



وارتفع سهم الشركة بأكثر من 15% خلال تداولات الثلاثاء، بعد إغلاقه يوم الاثنين عند 58 دولارًا للسهم، ليكون في طريقه نحو تحقيق أفضل أداء يومي منذ عام 2020.



وفيما يلي أداء الشركة خلال الربع الثالث مقارنة بتقديرات المحللين التي جمعتها مؤسسة LSEG:

ربحية السهم: 2.80 دولار بعد التعديل مقابل 2.31 دولار متوقعة

الإيرادات: 48.59 مليار دولار مقابل 45.27 مليار دولار متوقعة

الأرباح التشغيلية المعدلة (EBIT): 3.38 مليار دولار مقابل 2.72 مليار دولار متوقعة



بلغت إيرادات الشركة في الربع الثالث 48.59 مليار دولار، بانخفاض طفيف يقل عن 1% مقارنة بـ48.76 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. وتشمل الأرباح المعدلة استبعاد البنود غير المتكررة وبعض الفوائد والضرائب وغيرها من العناصر غير الجوهرية في العمليات التشغيلية.



وتشير التوقعات الجديدة إلى قوة أداء الشركة مع دخولها الربع الرابع، متجاوزة تقديرات المحللين بشأن الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.



رفع التوقعات المالية لعام 2025



تتضمن التوجيهات الجديدة للشركة أرباحًا تشغيلية معدلة قبل الفوائد والضرائب تتراوح بين 12 و13 مليار دولار، أي ما يعادل ربحية للسهم بين 9.75 و10.50 دولارات، مقارنة بالتقديرات السابقة بين 10 و12.5 مليار دولار (أو 8.25 إلى 10 دولارات للسهم).



كما رفعت الشركة توقعاتها للتدفقات النقدية الحرة المعدلة من نشاط السيارات إلى ما بين 10 و11 مليار دولار، مقارنة بتقديرات سابقة تراوحت بين 7.5 و10 مليارات دولار.



وتشير التوقعات الجديدة إلى أن ربحية السهم المعدلة في الربع الرابع ستتراوح بين 1.64 و2.39 دولار، بمتوسط يبلغ نحو 2.02 دولار، وهو أعلى من متوسط توقعات السوق البالغ 1.94 دولارًا.



وقالت ماري بارا، الرئيسة التنفيذية لجنرال موتورز، في رسالة إلى المساهمين يوم الثلاثاء: “بفضل الجهود الجماعية لفريقنا ومحفظة سياراتنا القوية، حققت جنرال موتورز ربعًا آخر من الأرباح والتدفقات النقدية الممتازة. وبناءً على هذا الأداء، نرفع توقعاتنا للسنة المالية، مما يعكس ثقتنا في مسار الشركة.”



كما خفضت جنرال موتورز توقعاتها لتأثير الرسوم الجمركية هذا العام إلى ما بين 3.5 و4.5 مليارات دولار، مقارنة بتقديرات سابقة تراوحت بين 4 و5 مليارات دولار. وتتوقع الشركة تعويض نحو 35% من هذا التأثير.



وأعربت بارا يوم الثلاثاء عن شكرها للرئيس دونالد ترامب على “التحديثات المهمة المتعلقة بالرسوم الجمركية” التي أُعلنت يوم الجمعة، وشملت فرض رسوم جديدة على الشاحنات وقطع الغيار المستوردة، إلى جانب تمديد برنامج تعويض الرسوم بنسبة 3.75% من قيمة السيارات المنتجة في الولايات المتحدة.



تراجع الأرباح الصافية بسبب التحول في استراتيجية المركبات الكهربائية



لا تشمل نتائج الشركة المعدلة تكاليف استثنائية بقيمة 1.6 مليار دولار كانت قد أعلنت عنها الأسبوع الماضي بسبب تراجعها عن بعض رهاناتها في سوق السيارات الكهربائية، ما أدى إلى انخفاض صافي الدخل العائد للمساهمين بأكثر من النصف مقارنة بالربع الثالث من عام 2024.



وسجلت الشركة صافي دخل قدره 1.3 مليار دولار خلال الفترة المبلغ عنها، بانخفاض 57% من نحو 3.1 مليار دولار في العام السابق. كما انخفض هامش صافي الربح إلى 2.7% مقارنة بـ6.3% في العام الماضي.



وقال المدير المالي بول جاكوبسون يوم الثلاثاء إن نحو 40% فقط من سيارات جنرال موتورز الكهربائية تحقق أرباحًا على مستوى الإنتاج، مشيرًا إلى أن تحقيق الربحية في هذا القطاع سيستغرق وقتًا أطول من المتوقع وسط مؤشرات على تباطؤ في وتيرة تبني السيارات الكهربائية.



وأضاف جاكوبسون في مقابلة مع شبكة CNBC: “ما زلنا نؤمن بأن مستقبل السيارات الكهربائية قوي، ولدينا مجموعة طرازات تنافسية، لكن علينا إجراء بعض التعديلات الهيكلية لضمان خفض تكاليف الإنتاج.”



وحققت الشركة قفزة كبيرة في مبيعات المركبات الكهربائية هذا العام، إذ أظهرت بيانات Motor Intelligence أن حصة جنرال موتورز من السوق ارتفعت من 8.7% مطلع العام إلى 13.8% حتى نهاية الربع الثالث، متجاوزة مجموعة هيونداي موتور (بما في ذلك كيا) التي بلغت حصتها 8.6%. ومع ذلك، ما زالت تتخلف كثيرًا عن شركة تسلا الرائدة في سوق السيارات الكهربائية الأمريكية.



تراجع في أرباح أمريكا الشمالية



حققت وحدة أمريكا الشمالية – التي تمثل مصدر أرباح الشركة الرئيسي خلال العقد الأخير – أرباحًا تشغيلية معدلة تزيد على 2.5 مليار دولار خلال الربع الثالث. غير أن هامش الربح المعدل تراجع من 9.7% قبل عام إلى 6.2% في الربع الأخير.



وأكدت بارا في رسالتها إلى المساهمين أن “الأولوية القصوى” للشركة هي العودة إلى هوامش ربحية تتراوح بين 8% و10% في أمريكا الشمالية، عبر “تعزيز ربحية السيارات الكهربائية، والحفاظ على انضباط الإنتاج والتسعير، وإدارة التكاليف الثابتة، وتقليص التعرض للرسوم الجمركية.”



وساهمت زيادة أرباح الشركة في الصين بمقدار 217 مليون دولار مقارنة بالعام الماضي، وتحسن نتائج الأسواق الدولية بمقدار 184 مليون دولار، في تعويض تراجع الأرباح في أمريكا الشمالية.



كما سجلت ذراع التمويل التابعة للشركة، GM Financial، أرباحًا معدلة بلغت 804 ملايين دولار، بزيادة قدرها 17% مقارنة بالربع الثالث من عام 2024.