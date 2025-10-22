سعر سهم الماجد للعود (4165) يتصدر قائمة الأكثر ارتفاعاً بالنسبة المئوية – توقعات اليوم – 22-10-2025

مدد سعر سهم شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني (8210) من خسائره خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، ليصل السهم بانخفاضه الأخير إلى الارتكاز لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكن مع الإغلاق الأخير تتقلص توقعاتنا بتماسك هذا الدعم لصد نزيف خسائر السهم على المدى القريب.

على هذا الأساس تميل توقعاتنا لانخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 164.00 ريال، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند سعر 150.40 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط