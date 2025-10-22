- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البتكوين (BTCUSD) يفقد مكاسبه ويعود تحت الضغط البيعي مجدداً – توقعات اليوم – 22-10-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-10-22 01:47AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
تراجع سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مواصلاً حركته داخل المسار الهابط المسيطر على المدى القصير، إذ يتحرك الزوج بمحاذاة خط ميل يعزز من هذا الاتجاه، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداوله دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الأمر الذي يضاعف من الضغوط البيعية ويحد من فرص التعافي في الوقت الراهن.
وفي المقابل تظهر مؤشرات القوة النسبية إشارات على دخول الزوج مناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ما يشير لاحتمالية توقف مؤقت لموجة الهبوط الحالية، في محاولة لتصريف الزخم البيعي المفرط قبل استئناف الاتجاه الهابط مجدداً.
