سعر النفط خام برنت يهاجم خط اتجاه رئيسي هابط – توقعات اليوم – 22-10-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-10-22 03:41AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

ارتفع سعر الفضة (SILVER) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك بعد وصوله لمستهدفنا السعري الأخير عند الدعم 47.80$، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على تحقيق تلك المكاسب، والتي يهدف من خلالها تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها.

 

ولكن بالرغم من صعود السعر الأخير إلا انه يظل محاط بالضغوط السلبي اولها تداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص من فرص تعافيه بشكل مستدام على المدى القريب، مع تأثره بكسر خط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير.

 

