ترامب: لن ألتقي بوتين إلا إذا كانت القمة "مثمرة"

ابوظبي - سيف اليزيد - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه يرغب في الاجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فقط عندما يمكن توقع قمة مثمرة.

ولم يؤكد ترامب بشكل مباشر التقارير الإعلامية التي أشارت إلى أن الاجتماع المقرر مع نظيره الروسي قد تم تأجيله أو تعليقه، وقال ترامب رداً على سؤال من أحد الصحفيين: "لا أريد عقد اجتماع بلا جدوى". وأضاف ترامب من المكتب البيضاوي: "لا أريد إضاعة الوقت، لذا سنرى ما سيحدث". 

وقال إنه سيقدم تحديثاً خلال اليومين المقبلين، وكانت وسائل إعلام أميركية عدة أشارت في وقت سابق إلى تزايد الشكوك حول إمكانية عقد اللقاء المخطط بين ترامب وبوتين في بودابست. 

