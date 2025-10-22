إدوارد يكشف سبب إصابته بالاكتئاب: الناس جواها وحش

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 22 أكتوبر 2025 11:08 صباحاً - كشف الفنان إدوارد عن إصابته بـ"نوبة" اكتئاب حادة، خلال الأيام القليلة الماضية، على خلفية ردود فعل الجمهور بشأن حواره مع الفنانة عزة سعيد، في برنامجه التلفزيوني، حيث تبين لاحقًا إصابتها بأزمات نفسية، فيما جرى اتهامه باستغلالها لزيادة المشاهدات وصدارة "التريند" دون أي اعتبارات إنسانية أو حتى للزمالة.

إدوارد يُعاني من أزمة نفسية طاحنة

إدوارد يستنكر هجوم الجمهور عليه

سبب استضافة عزة سعيد في "القاهرة اليوم"

هل يتوقف إدوارد عن تكريم الفنانين؟

View this post on Instagram A post shared by Alfa TV Network (@alfatvnetwork)

حذف حلقة عزة سعيد

ورغم تفاعل إدوارد مع تعليقات الجمهور طوال الأيام الماضية، وخروجه مُعتذرًا للمُشاهدين، فضلًا عن حذف الحلقة برمتها من منصات "السوشيال ميديا"، إلا أنه يبدو لازال يُعاني من آثار نفسية طاحنة، لم يبوح بها حتى الآن، وصلت إلى إصابته بـ"نوبة" اكتئاب، كونه لم يستطع تحمل هذا القدر من الانتقادات والهجوم.واستنكرتفاعل الجمهور مع هذه النوعية من القضايا، بشكلٍ قاسٍ وبه سوء ظن تجاهه، رغم حرصه الدائم لأكثر من 6 سنواتٍ تقريبًا، على تكريم كبار الفنانين وكذلك زملاءه الذين ابتعدت عنهم الأضواء لقلة فرصة تواجدهم على الشاشة، محاولًا الرفع من معنوياتهم، وتذكير الجمهور بأعمالهم وأنهم أصحاب علامات بارزة في عالم الفن.وقالفي برنامج "القاهرة اليوم": "من يومين كده جالي اكتئاب من تعليقات الناس، ليه يا جماعة، ليه إحنا بقينا وحشين أوي كده، ليه بقى جوانا وحش، ليه مبقاش جوانا نية صافية لأي حد، يا جماعة حرام عليكم بجد.. نحب بعض.. لما جيبنا الفنانة كنا عاوزين نكرمها ونفرح بيها، ونقدمها للناس ونفكرهم بيها وترجع تشتغل تاني، هو ده هدف البرنامج، الفقرة دي بنعملها بقالنا أكتر من 6 سنين".وأكدأنه سيواصل تكريم كبار الفنانين عبر فقرة ثابتة في برنامجه، ولن يتوقف أمام الانتقادات التي وُجهت له خلال الأيام الماضية، واعدًا الجمهور بشكلٍ جديد باستضافة فنانين يستحقوا التكريم، قائلًا: "من النهاردة الفقرة دي معانا وهتفضل مكملة، وهتشوفوا من النهاردة إحنا هنعمل إيه".وكانقد اعتذر لجمهوره قبل أيام، بعد الجدل الذي أُثير حول حواره مع الفنانة عزة سعيد، التي أصدرت تصريحات عير متزنة، واكتشافه المفاجئ أنها تُعاني من أزمات نفسية، قائلًا عبر حسابه على "فيس بوك": "لما فريق الإعداد بلغني بوجود الفنانةفرحت جدًا إني هستضيف فنانة زميلة وموهوبة غايبة بقالها فترة عن الوسط الفني، ذي ما دايمًا بعمل في برنامج (القاهره اليوم) وبستضيف كبار النجوم اللي أسعدونا وبكرمهم".

وأضاف: "إحنا طبعًا برنامج هوا، ولما لقيت الضيفة عندها مشكلة، احترمت ده، وقفلت الفقرة قبل ميعادها احترامًا ليها من غير ما أبين إني استغربت الكلام، وهنحذف الفيديو من على صفحة القناة، لأننا بنحترم كل الناس، وأنا بعتذر لو حد زعل منّي، أكيد مكنتش أقصد حاجة وحشة ونيتي صافية، زي ما كل الناس تعرف عنّي إني دايمًا بحب وبدعم كل قنان".

اعتذار إدوارد عبر حسابه على فيس بوك

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».