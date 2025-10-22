جيجي وبيلا حديد تتألقان حافيتين في حفل زفاف أختهما آلانا

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 22 أكتوبر 2025 11:08 صباحاً - في إطلالة متناسقة جمعتهما، انضمت الشقيقتان جيجي وبيلا حديد لقائمة الضيوف لحفل زفاف أختهما آلانا وروس ويليامز؛ المنتج الحائز على جائزة إيمي، حيث سافرتا إلى لوس أنجلوس لحضور حفل الزفاف الذي أُقيم يوم 18 من أكتوبر في منزل والدهما، محمد حديد، بعد انتهاء جدول أعمالهما المزدحم في نيويورك.

بيلا وجيجي حديد حافيتان في حفل زفاف أختهما

https://www.instagram.com/p/DQFrL3dETSK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DQFrL3dETSK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DQFrL3dETSK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

بينما كانت آلانا حديد مذهلة في إطلالة زفافها بفستان أبيض كلاسيكي؛ لفتت وصيفتاها -بيلا وجيجي حديد- الأنظار إليهما بإطلالتهما، حيث ارتدت بيلا فستاناً أنيقاً منخفض الخصر مع ثنيات على الصدر وشق يصل إلى الفخذ في تنورتها المكشكشة. في الوقت نفسه، اختارت جيجي فستاناً ماكسي عالي الرقبة بأكمام منسدلة مزينة بأساور ذهبية. وقد عكست إطلالتهما أسلوباً مريحاً ومتناسقاً في آنٍ واحد.

bella and gigi hadid at alana hadid’s wedding. pic.twitter.com/rRDC90X4LB — pop vibes (@popsvibe) October 22, 2025

Inside activist Alana Hadid's unique backyard wedding attended by her supermodel sisters Gigi and Bella https://t.co/dryREcBW09 — Daily Mail US (@Daily_MailUS) October 21, 2025

— pop vibes (@popsvibe)— Daily Mail US (@Daily_MailUS)

ولكن لم يكن فستان كلٍّ منهما هو ما لفت الأنظار فحسب، بل ما كان الأكثر لفتاً للأنظار هو تعمدهما الحضور حافيتي الأقدام، حيث قررت الشقيقتان السير حافيتين وإظهار باديكيرهما الأبيض، وأكملا جمالهما بمكياج طبيعي.

للمزيد من الأخبار: بيلا حديد تنشر صوراً من المستشفى وتعتذر عن غيابها الفترة الأخيرة

أخوات جيجي وبيلا حديد

من المعروف أن بيلا حديد، 29 عاماً وجيجي حديد، 30 عاماً، وأنور حديد هم أشقاء من الأب والأم أنفسهما -محمد حديد وزوجته السابقة الثانية يولاندا حديد- في حين أنجب محمد من زوجته السابقة الأولى؛ ماري بتلر، ابنتيه آلانا ومارييل، ولديهم جميعاً أخت غير شقيقة أخرى، أيدان نيكس، من تيري هاتفيلد دول. وقد كشفت جيجي حديد في بيانٍ مشترك مع شقيقتها بيلا، عن اكتشاف أيدان نيكس، وتعمل مصممة أزياء ومنسقة، وصانعة محتوى.

وبحسب بيان نشرته جيجي وبيلا حديد بصحيفة "ديلي ميل" قالتا: "قبل أكثر من 20 عاماً، كان والدنا محمد حديد، وهو عازب، على علاقة مع تيري هاتفيلد دول أدت إلى الحمل. وُلدت أيدان ونشأت في فلوريدا، ونشأت مع الرجل الذي عرفته بحب على أنه والدها حتى وفاته المفاجئة وهي في التاسعة عشرة من عمرها".

ووفقاً لجيجي حديد وشقيقتها بيلا، قررت نيكس إجراء فحص جيني بدافع الفضول؛ ما قادها إلى اكتشاف "صلة بيولوجية" بنجمتي عرض الأزياء. وبدأ الثلاثي "التواصل" في أواخر عام 2023، وعندها "احتضن آل حديد أيدان بحفاوة بالغة".

مسار آخر يميز آلانا عن أخواتها

https://www.instagram.com/p/DPjfPgnkvZ1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DPjfPgnkvZ1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DPjfPgnkvZ1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

على الرغم من أن آلانا تشترك في اسم عائلة "حديد" مع جيجي وبيلا؛ فإنها صنعت لنفسها اسماً في هذا المجال من خلال شركتها "Watermelon Pictures"، وهي شركة إنتاج وتوزيع أفلام، تهدف إلى دعم الأصوات المهمشة.

كما ظهرت لأول مرة على منصات عروض الأزياء خلال أسبوع الموضة في كوبنهاغن عام 2023. وصرحت آلانا لمجلة People عن عرض الأزياء في ذلك الوقت: "أريد حقاً الاستمرار. أعتقد أنني وجدت شيئاً آخر أعشقه في عالم الموضة، وهو أمر مثير. أود أن أعرضه في جميع أنحاء العالم".

قد ترغبين في معرفة: جيجي حديد تتذكر باكيةً ما تعرضت له حينما بدأت بمجال عروض الأزياء

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».