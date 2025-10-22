أحمد بن سعيد ولطيفة بنت محمد يشهدان ختام أعمال «ملتقى الأمين 2025»

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

برعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وبحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، اختتمت «خدمة الأمين»، أمس، أعمال «ملتقى الأمين 2025»، مرسخاً مكانته منصة فكرية رائدة لصياغة مستقبل مفهوم «الأمن المجتمعي» في دولة الإمارات.

وفي كلمتها الرئيسية، قدمت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، طرحاً عميقاً حول دور الثقافة كخط دفاع أول.

وأوضحت سموها أن المجتمع المحصّن ثقافياً هو مجتمع آمن بطبيعته، وقادر على التمييز في خضم طوفان المحتوى الرقمي، مؤكدة أن المهمة الأبرز اليوم هي الانتقال بالثقافة من إطارها التقليدي، وتفعيل دورها أداةً حيةً تشكل وعي الإنسان ووجدانه، ومشيرة سموها إلى أن المجتمع الذي يحتفي بإبداعه وهويته، ويسهم في إنتاج محتوى هادف، هو مجتمع يمتلك أقوى أدوات الحماية الفكرية والمجتمعية.

إلى ذلك، قامت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم بجولة في المعرض المصاحب.

وخلال الحدث، وفي خطوة عملية تجسد التوجهات المستقبلية للأمن المجتمعي، تم إطلاق خدمة «أفاتار الأمين الذكي» Al Screen المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والتابع لـ«خدمة الأمين»، وهي واجهة رقمية تفاعلية مصممة لتقوية جسور التواصل بين خدمة الأمين والمجتمع.

وفي هذه المناسبة، أكد معالي الفريق طلال حميد بالهول الفلاسي، رئيس جهاز أمن الدولة بدبي، أن الملتقى يجسد رؤية القيادة في تطوير المفهوم الأمني ليتناسب مع متطلبات المستقبل. وقال: «الأمن المجتمعي هو فلسفتنا الراسخة، فالأمن الحقيقي يبدأ من وعي الفرد، وينمو بتكاتف المجتمع، وهذا الملتقى هو خطوة متقدمة لتفعيل دور كل فرد ومؤسسة؛ ليكونوا شركاء حقيقيين في منظومة أمنية شاملة، قادرة على استيعاب متغيرات العصر وحماية مكتسباتنا الوطنية».

واستكمل الملتقى فعالياته بسلسلة من النقاشات المستفيضة والحوارات القيمة، حيث شدد معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، في جلسة حول الإعلام والمؤثرين، على أن المسؤولية الأخلاقية للمؤثرين والمنصات الإعلامية هي جزء لا يتجزأ من الأمن المجتمعي، فكلمة واحدة قادرة على بناء وعي أو هدمه.

حضر الملتقى، معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، ومعالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، كما حضر الحدث كل من معالي حصة بنت عيسى بوحميد، المدير العام لهيئة تنمية المجتمع في دبي، والفريق عوض حاضر جمعة المهيري، نائب رئيس جهاز أمن الدولة بدبي، واللواء تميم محمد المهيري، مدير عام جهاز أمن الدولة بدبي، واللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والمهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، وعمر بوشهاب، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وعدد من كبار المسؤولين. وشهد الملتقى سلسلة من الكلمات الرئيسية والجلسات الحوارية الثرية التي استعرضت الأبعاد المختلفة للأمن المجتمعي، حيث قدم نخبة من كبار المسؤولين وصناع القرار رؤاهم حول كيفية بناء مجتمع آمن ومستقر.