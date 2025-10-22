سعر الغاز الطبيعي يستمر بالارتفاع-توقعات اليوم 22-10-2025

كرر سعر المؤشر يوم أمس تقديمه لتداولات جانبية ليحافظ بذلك على تذبذبه قرب القمة التاريخية المتمثلة بمستوى 25210.00 محاولا إيجاد منفذ لتسجيل مكاسب تاريخية جديدة خلال الفترة القريبة.

نشير إلى أن توفر العوامل الإيجابية بدأ من الثبات المتكرر فوق الدعم الإضافي المستقر عند 24825.00 وباتحاد تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي, سيزيد ذلك من فرص تحقيق السعر للاختراق المطلوب لنتوقع اندفاعه مباشرة نحو 25360.00 وصولا للهدف الرئيسي الأول المستقر قرب 25550.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 25080.00 و 25360.00

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع