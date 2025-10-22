العاهل الأردني يشدد على ضرورة تنفيذ اتفاق غزة وتدفق المساعدات

القاهرة - كتب محمد نسيم - أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الإثنين، 20 أكتوبر 2025، ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار في غزة ، وضمان تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب بجميع مراحله.

وأكد الملك خلال لقائه مع رئيسة جمهورية سلوفينيا نتاشا بيرك موسار، في العاصمة السلوفينية ليوبليانا، ضرورة استمرار تدفق المساعدات الإغاثية لقطاع غزة، للحد من تدهور الأوضاع الإنسانية هناك.

وتطرق اللقاء إلى مجمل الأوضاع في الضفة الغربية بما فيها القدس ، إذ تم التأكيد على ضرورة العمل باتجاه التهدئة الشاملة، ورفض الاستعمار الذي يخالف القانون الدولي ويقوّض فرص تحقيق السلام.

بدورها، أكدت الرئيسة السلوفينية دعم بلادها لحل الدولتين، والتزامها بتطوير علاقات الصداقة المتينة مع الأردن، وأشادت بدور المملكة المستمر لتحقيق السلام وفي دعم الفلسطينيين وإرسال المساعدات لهم.

المصدر : وكالة وفا