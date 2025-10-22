شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح العربي الوطني السعودي ترتفع إلى 1.33 مليار ريال بالربع الثالث 2025 والان مع بالتفاصيل

•السوق في انتظار أدلة قوية حول مسار أسعار الفائدة اليابانية



ارتفع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية،ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى في أسبوع مقابل الدولار الأمريكي، في طريقه صوب تحقيق أول مكسب خلال الأربعة أيام الأخيرة ، مع انتعاش عمليات شراء العملة اليابانية كملاذ آمن ،وسط التقلبات الحادة في الأسواق بسبب خسائر الذهب الفادحة.



يواصل المستثمرون تقييم الحكومة اليابانية الجديدة برئاسة "ساناي تاكايتشي" التي أصبحت رسميًا أول امرأة تتولى منصب رئيس الوزراء في تاريخ اليابان، وذلك عقب تصويت حاسم في البرلمان الياباني يوم الثلاثاء.



نظرة سعرية

•سعر صرف الين الياباني اليوم :تراجع الدولار مقابل الين بحوالي 0.3% إلى (151.49¥) ، من سعر افتتاح اليوم عند (151.93¥)، و سجل أعلى مستوى عند ( 151.96¥).



•أنهي الين تعاملات الثلاثاء منخفضًا بنسبة 0.8% مقابل الدولار ،في ثالث خسارة يومية على التوالي ،وسجل أدنى مستوى في أسبوع عند 152.17 ينات ،بعد تصويت البرلمان على اختيار رئيس وزراء جديد في اليابان.



تقلبات حادة

أدى الهبوط الحاد في أسعار الذهب إلى موجة واسعة من التقلبات في الأسواق العالمية، حيث أعاد المستثمرون توزيع مراكزهم بين أصول الملاذ الآمن، وعلى رأسها الين الياباني الذي شهد انتعاشًا ملحوظًا مدفوعًا بتزايد الإقبال عليه كخيار دفاعي في أوقات عدم اليقين.



انخفض الذهب يوم الأربعاء بنسبة 2.9% ،ليواصل خسائره الحادة لليوم الثاني على التوالي ،ليصل إلى 4,003.39 دولارًا للأونصة ،وسط انخفاض واسع النطاق في المعادن النفيسة.



وفقد الذهب أمس الثلاثاء أكثر من 5% ،مسجلاً أكبر خسارة يومية منذ عام 2020 ،بسبب تسارع عمليات التصحيح وجني الأرباح ،بعد موجة صعود شهدت تحطيم العديد من الأرقام القياسية.



ساناي تاكايتشي

في حدث تاريخي غير مسبوق، صنعت اليابان أمس الثلاثاء صفحة جديدة في سجلها السياسي، بعد فوز "ساناي تاكايشي" بمنصب رئيس وزراء اليابان، لتصبح بذلك أول امرأة في تاريخ البلاد تتولى هذا المنصب الرفيع.



جاء فوز تاكايتشي بعد تصويت حاسم فى البرلمان ،ووفقًا لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK)، حصلت تاكايتشي على 237 صوتًا في الجولة الأولى من التصويت، مما ألغى الحاجة إلى جولة إعادة في مجلس النواب المؤلف من 465 مقعدًا.



جاء فوزها بعد أن تحالف الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم مع حزب الابتكار الياباني، حيث أفادت التقارير بأن الطرفين وقّعا اتفاقًا خلال عطلة نهاية الأسبوع لتشكيل حكومة ائتلافية.



ووفقًا لوكالة "رويترز" وافقت تاكايشي على دعم بعض سياسات حزب الابتكار الياباني، من بينها خفض عدد مقاعد البرلمان، وتوفير التعليم الثانوي مجانًا، وتجميد ضريبة استهلاك الأغذية لمدة عامين.



كانت تاكايتشي، قد واجهت خطرًا سياسيًا كبيرًا بعد الانفصال المفاجئ عن حزب كوميتو، الشريك التقليدي في الائتلاف الحاكم منذ أكثر من 26 عامًا، في وقت سابق من الشهر الجاري.



تُعرف تاكايشي، وهي من أقرب الحلفاء السياسيين للراحل "شينزو آبي" بدعمها للسياسات التحفيزية التي ميزت ما عُرف بـ“اقتصاد آبي”، ما يعزز التوقعات بإمكانية تبنيها نهجًا توسعيًا يدعم سوق الأسهم اليابانية، لكنه في المقابل قد يُبقي الين تحت ضغطٍ مستمر بسبب استمرار السياسة النقدية الميسّرة.



تعهدت تاكايتشي، بعد الفوز برئاسة الحزب الحاكم في البلاد، بتعزيز الاقتصاد الياباني من خلال إنفاق مكثف، وانتقدت رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة.



الفائدة اليابانية

•صرح محافظ بنك اليابان، أويدا، الأسبوع الماضي ، أن البنك المركزي الياباني لا يزال مستعدًا لرفع سعر الفائدة الرئيسي إذا ازدادت احتمالية تحقق توقعاته للنمو و التضخم.



•عقب تعليقات أويدا :ارتفع تسعير احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع أكتوبر من 25% إلى 35%.



•وأشارت سوق مقايضة الين إلى احتمال بنسبة 50% لرفع أسعار الفائدة بحلول ديسمبر، بارتفاع من 41% قبل تعليقات أويدا.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات عن مستويات التضخم والبطالة والأجور فى اليابان.



نظرة فنية

