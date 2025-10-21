وصول 200 جندي أميركي إلى إسرائيل لمراقبة ودعم اتفاق غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلًا عن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية، أن نحو 200 جندي أمريكي وصلوا إلى إسرائيل، اليوم الإثنين، في إطار جهود دعم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة .

وأوضح المسؤول أن مهمة الجنود تتركز في مراقبة التزام الأطراف بالهدنة، إضافة إلى تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي يواجه أوضاعًا إنسانية صعبة.

وأضاف أن الولايات المتحدة تتوقع انضمام شركاء دوليين خلال الفترة المقبلة للمساهمة في عمليات التنسيق والإشراف على تطبيق الاتفاق الإنساني في غزة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود واشنطن لضمان استقرار الوضع الميداني ومنع تجدد التصعيد بين إسرائيل وحركة حماس .

المصدر : وكالات