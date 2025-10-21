طه دسوقي يكشف عن سبب عدم انضمامه لفرقة مسرح مصر.. ما علاقة شقيقته؟

فشل محاولة طه دسوقي للانضمام لـ"مسرح مصر"

هل التقى طه دسوقي بأشرف عبد الباقي في الكواليس؟

السبب الرئيسي وراء عدم الانضمام لـ"مسرح مصر"

دهشة أشرف عبد الباقي من واقعة طه دسوقي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 07:02 مساءً - تُعد فرقةللفنان، واحدة من الفِرق المسرحية التي ظهرت على الساحة الفنية منذ عام 2013 تقريباً، وكانت بمثابة الأمل الوحيد للمواهب الشابة التي تبحث عن فرصة لدخول عالم التمثيل؛ لذا كشف هذا المشروع على مدار أكثر من 6 سنوات العديد من النجوم الشباب وقدّمهم للجمهور.وحاول عدد من المواهب الشابة، المُشاركة في هذا المشروع منذ بدايته، إلا أن تلك المحاولات باءت بالفشل، لعل أبرزهم الفنان طه دسوقي، الذي كشف ولأول مرة، عن رغبته في الانضمام للفرقة، إلا أن حلمه لم يُحقق، فيما فوجئ الفنان أشرف عبد الباقي، بتلك القصة، كونه لم يلتقِِ به في كواليس "مسرح مصر" من الأساس.، كشف كواليس الواقعة، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج "الصورة" الذي يُعرض عبر قناة "النهار"، موضحاً أنه اتبع خطوات التقديم الأولى، واستيفاء الأوراق المطلوبة، لكنه لم يبدأ المرحلة التالية المُرتبطة بالبروفات والاحتكاك المُباشر بفريق العمل؛ إذ إنه لم يزح الستار عن موهبته التمثيلية أمام الفنان أشرف عبد الباقي آنذاك، ولم يلتقِِ به.وأوضح أنّ السبب الرئيسي وراء عدم مواصلة طرق التقديم لفريق "مسرح مصر"، هو انشغاله بحفل زفاف شقيقته الذي تزامن مع البروفات الأولى، حيث فضّل التواجد بجانبها في تلك المناسبة السعيدة، دون اتباع شغفه واتباع حلمه بالانضمام للفريق.ومن جانبه، أبدى الفنان، اندهاشه من تلك الواقعة، لاسيما وأنه لم يكن يعلم تفاصيلها من قبل، مازحاً بقوله: "لا والله.. طب كنت قولي.. أنت قدّمت الورق بس ومجيتش البروفات".

موعد طرح فيلم "السادة الأفاضل"

وفي سياق آخر، يترقب الثنائي أشرف عبد الباقي وطه دسوقي، طرح فيلمهما الجديد "السادة الأفاضل" في دور السينما المصرية اعتباراً من الغد الأربعاء 22 أكتوبلا، على أنّ يُعرض في باقي الوطن العربي يوم 30 أكتوبر، حيث يأتي ذلك بعدما شهدت الدورة الحالية من مهرجان الجونة السينمائي، عرضه العالمي الأول.فيلم "السادة الأفاضل" من بطولة: محمد ممدوح، طه دسوقي، محمد شاهين، أشرف عبد الباقي، بيومي فؤاد، إنتصار، علي صبحي، ناهد السباعي، هنادي مهنا، ميشيل ميلاد، إسماعيل فرغلي، حنان سليمان، ودنيا ماهر، وهو من إنتاج مصطفى صقر، محمد عز الدين، وكريم الشناوي، بالتعاون بين شركات: بوليت بروف فيلمز، سي سينما برودكشن، فيلم سكوير، ريد ستار، بداية فيلمز، وإمباير.ويجمع فيلم "" بين الكوميديا والدراما الاجتماعية من خلال صراع طريف بين عائلتين تنتميان إلى بيئتين مختلفتين؛ إحداهما ريفية والأخرى من القاهرة، تتشابك حياتهما بسبب صلة قرابة، ما يؤدي إلى سلسلة من المفارقات المضحكة التي تُبرز اختلاف العادات والتقاليد بين الطبقات الاجتماعية.