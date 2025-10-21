المركز الوطني لسلامة النقل يوقّع مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للنقل في عدد من المجالات المشتركة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - توقيع مذكرة تعاون بين المركز الوطني لسلامة النقل والهيئة العامة للنقل

في خطوة تهدف إلى تعزيز مستويات السلامة في أنظمة النقل، وتنسيق الجهود في مجالات تحقيقات السلامة والدراسات التخصصية، والبرامج التوعوية ذات العلاقة بسلامة النقل، وقع المركز الوطني لسلامة النقل مع الهيئة العامة للنقل مذكرة تعاون خلال المعرض والمؤتمر السعودي الدولي للخطوط الحديدية.

وفي حضور رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح والرئيس التنفيذي للمركز الوطني لسلامة النقل الكابتن طيّ بن عبدالرحمن الشمري، تم توقيع المذكرة التي تهدف إلى توحيد الجهود وتعزيز التعاون المشترك في تبادل البلاغات الواردة عن الحوادث الجسيمة والمعلومات المرتبطة بها.

وتتضمن المذكرة تنفيذ مشاريع ودراسات فنية مشتركة لتطوير معايير وإجراءات السلامة في قطاع النقل، وتبادل المعلومات والبيانات ونتائج التحقيقات، وتنفيذ حملات توعوية تسهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية السلامة في مختلف أنماط النقل.

من المتوقع أن تكون هذه الشراكة الاستراتيجية بين المركز الوطني لسلامة النقل والهيئة العامة للنقل خطوة مهمة نحو تعزيز السلامة في قطاع النقل وتحقيق التنمية المستدامة.