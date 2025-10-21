الحلم جاني.. طرح أولى أغاني هايدي خالد زوجة هادي الباجوري

طرح أغنية هايدي خالد ضمن فيلم "هيبتا 2"

كلمات أغنية "الحلم جاني"

فيلم "هيبتا: المناظرة الأخيرة"

هايدي خالد زوجة هادي الباجوري في سطور

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 07:02 مساءً - تحتفل الفنانة، بأولى خطواتها في عالم الغناء بشكلٍ احترافي، بالتزامن مع عقد قرانها من المخرج، منذ أيامٍ قليلة؛ لتلفت أنظار الجمهور، ويتصدر اسمها محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي.وقدّمت، أغنية بعنوان "الحلم جاني"، ضمن فيلم "هيبتا: المناظرة الأخيرة"، وتحديداً خلال أحداث قصة "مي وعمار" للثنائي سلمى أبو ضيف وكريم قاسم؛ حيث جرى طرحها قبل قليل، عبر "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة؛ إذ حظيت بتفاعل كبير من قبل الجمهور.ومزجت "الحب جاني"، بين الأغنية والنثر، وتقول كلماتها: "كأني أتنفس من بعد انكسار.. ضحكتي.. مشيتي.. وعيناي الجافتان بالأمس صارت تمتلئان بالأسرار.. كأني أبصر للورد للمرة الأولى، وكل شيء يتغير دون إنذار، كم مرة حلم خافت دون أثر.. وكم أغلقت على روحي ألف باب من حجر، لكنه أتى.. أتى لي أنا، لا لكل البشر".فيلم "يضم نخبة كبيرة من النجوم أبرزهم: منة شلبي، كريم فهمي، محمد ممدوح، جيهان الشماشرجي، سلمى أبو ضيف، كريم قاسم، مايان السيد، وحسن مالك، إضافة إلى ظهور خاص لهشام ماجد الذي يضفي عنصر المفاجأة، والفيلم عن قصة محمد صادق، وكتب السيناريو محمد جلال ومحمد صادق بالتعاون مع نورهان أبو بكر، وإخراج هادي الباجوري.تدور أحداث الفيلم حول قصة إنسانية معاصرة، تضع التكنولوجيا في وسط علاقاتنا العاطفية، لتتحول إلى مناظرة تقودها سارة (منة شلبي) عبر أربع حكايات تُبسّط ما يبدو معقداً في الحب. وبينما يثير الفيلم أسئلة حول معنى المشاعر في عصرنا، يترك للجمهور التساؤل: هل تستطيع التكنولوجيا أن تحاكي العاطفة، أم أن الرهان سيبقى دائماً على الحب الحقيقي؟.لقراءة المزيد.. هادي الباجوري يكشف كواليس خروج فيلم هيبتا- المناظرة الأخيرة للنور- من مواليد 14 أبريل عام 1994؛ إذ يكبرها زوجها بـ21 عاماً تقريباً، كونه مواليد 4 أغسطس عام 1973.- هي الزوجة الرابعة لهادي الباجوري، بعدما سبق له الزواج من 3 فنانات أخريات، منهن فيدرا وياسمين رئيس.- هايدي طبيبة أسنان، حاصلة على ماجستير في تركيبات الأسنان الثابتة من جامعة ولاية أريزونا.- تخرجت في كلية الطب في أكتوبر عام 2018، حيث كشفت عن صورتها في حفل التخرج، عبر حسابها على "إنستغرام" وشاركت أصدقاءها تلك اللحظات السعيدة، وعلقت عليها بقولها: "والآن يمكنكم مناداتي رسمياً بالدكتورة هايدي، وأخيراً، كل هذا الجهد يُكلّل بالنجاح، تخرجتُ في كلية طب الأسنان بامتياز مع مرتبة الشرف".- تهوى الغناء وكذلك كتابة الأغاني.- تميل إلى خوض مغامرات وتجارب جديدة طوال الوقت، تكتشف من خلالها ذاتها والتغلب على مخاوفها، لعل أبرزها الصعود إلى مرتفعات وكذلك القفز بالمظلات.- عملت كـ"موديل" خلال الـ5 سنوات الماضية.- اقتحمت عالم التمثيل لأول مرة، عام 2019، حيث كان أول أعمالها مسلسل "بدل الحدوتة تلاتة" بطولة الفنانة هنا الزاهد.- واصلت نشاطها الفني، حيث يضم أرشيفها 4 أعمال فقط حتى الآن، منهما عملان مع هادي الباجوري، "سفاح التجمع" بطولة الفنان أحمد فهمي، و"هيبتا: المناظرة الأخيرة" الذي يُعرض في دور السينما حالياً، وذلك إلى جانب مشاركتها في حكاية "على الهامش" من مسلسل "إلا أنا" عام 2021.