هيئة الأوراق المالية والبورصات في هونغ كونغ توافق على أول صندوق ETF سولانا

وافقت هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ (SFC)، الجهة التنظيمية المالية العليا في البلاد، على أول صندوق تداول فوري (Spot ETF) لعملة سولانا، والذي أطلقته شركة “ChinaAMC”، إحدى أبرز شركات إدارة الأصول في المنطقة.

وتُعد هذه الخطوة الأولى من نوعها في آسيا، ما يعزز إمكانية وصول المؤسسات إلى شبكة بلوكشين تتميز بكفاءة وأداء عال.

من المقرر بدء تداول الصندوق في 27 أكتوبر، مع رسوم إدارة تبلغ 0.99%.

وسيُدرج الصندوق في بورصة هونغ كونغ للأوراق المالية، بدعم من منصة OSL لتداول الأصول الافتراضية، في حين ستتولى شركة “OSL Digital Securities Co., Ltd” مهام الحفظ الفرعي لتلك الأصول.

تأتي هذه الخطوة بعد موافقات سابقة على صناديق Spot ETF لكل من البيتكوين والايثيريوم، ما يعكس التوجه الاستراتيجي لهونغ كونغ في تعزيز موقعها كمركز رئيسي لاستثمارات الأصول الرقمية في آسيا.

تُبرز هذه الموافقة التزام هونغ كونغ بتوسيع نطاق التكامل المؤسساتي للعملات المشفرة، في إطار تحول أوسع تشهده المنطقة نحو اعتماد أوسع للأصول الرقمية ضمن الأسواق المالية التقليدية.

اقرأ أيضا:

استحواذ شركة BlackRock على بيتكوين بقيمة 211 مليون دولار: التفاصيل

شركة “سبيس إكس” تحول ما قيمته 268 مليون دولار من البيتكوين لأول مرة منذ 3 أشهر

