اللقطة الأولى تُشعل الحماسة… سيلفستر ستالون يعود إلى الحلبة فيI Play Rocky

يعود “روكي بالبوا” (بشكلٍ ما) إلى الشّاشة الكبيرة، إذ كشفت شركة Amazon MGM عن النّظرة الأولى للممثّل أنتوني إيبوليتو، نجم مسلسل The Offer، بدور سيلفستر ستالون الشّاب في فيلم “I Play Rocky” — القصّة الحقيقيّة وراء كواليس صياغة فيلم الملاكمة الكلاسيكيّ Rocky عام ١٩٧٦.

وجاء في وصف الفيلم على إنستغرام: “يروي العمل القصّة الحقيقيّة لسيلفستر ستالون وإيمانه الرّاسخ بأنّه لم يُخلق فقط ليكتب روكي، بل ليكون هو نفسه روكي بالبوا”.

قبل أن يصبح أحد أبرز نجوم أفلام الأكشن، كان ستالون في التّاسعة والعشرين من عمره ممثّلًا يعاني شللًا جزئيًّا في وجهه وصعوبة في النّطق. كتب نص روكي بنفسه، ورفض بيعه ما لم يُمنح دور البطولة. وبعد رفضه عروضًا ماليّة ضخمة، تمّ إنتاج الفيلم بميزانيّة تقلّ عن مليون دولار.

تحوّل Rocky إلى قصّة نجاح أسطوريّة — من فيلم منخفض التّكلفة إلى أكبر نجاح سينمائيّ في عامه وفائز بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم، قبل أن يصبح سلسلة سينمائيّة أيقونيّة امتدّت إلى أفلام Creed الحديثة.

الفيلم الجديد من إخراج بيتر فارلي (Green Book)، ويشارك في بطولته إلى جانب إيبوليتو كلّ من ستيفن جيمس بدور كارل ويذرز (أبوللو كريد)، وآنا صوفيا روب، ومات ديلون، وبي. جي. بيرن، وترايسي ليتس، وجاي دوبلاس.

يشارك في إنتاج العمل كلّ من فارلي وتوبي إمريخ (الرّئيس السّابق لشركة وارنر بروس) وكريستيان باها، فيما كتب السّيناريو بيتر غامبل (Office Uprising).

وعند الإعلان عن الفيلم عام ٢٠٢٤، قال باها: “قصّة I Play Rocky فريدة بقدر فرادة سيلفستر ستالون نفسه — رجل عاديّ ظاهريًّا ذو موهبة لا يمكن إنكارها، يسعى لإشراك العالم بها، ويرفض أن يتوقّف أمام كلمة (لا).”