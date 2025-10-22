وفاة الفنان المغربي عبد القادر مطاوع بعد صراع مع المرض

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 22 أكتوبر 2025 02:12 مساءً - رحل عن عالمنا خلال الساعات الماضية الفنان المغربي عبد القادر مطاوع، وذلك عن عمرٍ يناهز 85 عاماً، بعد صراع مع المرض استمر طوال الفترة الماضية.

رحيل عبد القادر مطاوع

تمت الوفاه داخل غرفة المستشفي، حيث كان يخضع الراحل لبروتكول علاج دقيق بعدما تدهورت حالته الصحية بشكلٍ سريع، لكن محاولات الأطباء لم تفلح في إنقاذه، حيث رحل في هدوء تاركاً حزن كبير في نفوس جمهوره ومحبيه في المغرب والعالم العربي.

انت الأيام الأخيرة في حياة الراحل مليئة بالتعب والإجهاد، بسبب استياء حالته الصحية، فقرر وقتها الابتعاد عن الفن والأضواء حتى لا يحزن الجمهور عندما يراه متعب ومرهق، ففضل التواجد برفقة أسرته والمقربين منه بعيد عن عدسات الكاميرات.

الفنان عبد القادر مطاوع- صورة أرشيفية

من هو عبد القادر مطاوع ؟

هو واحدًا من أبرز نجوم الفن المغربي، عُرف بأدائه المميز وشخصيته الفنية الفريدة التي طبعت ذاكرة المسرح والسينما والتلفزيون المغربي على مدار عقود، حيث استطاع أن يحجز لنفسه مكانة خاصة في قلوب الجماهير من خلال أعماله التي خاصة كشفت عن عمق الثقافة المغربية.

ولد عبد القادر في مدينة الدار البيضاء عام 1940، لأسرة متوسطة لكنه منذ صغره أحب الفن والعمل به، وترك الدراسة وهو في عمرٍ صغير وبدأ حياته العملية بعدة مهن حرفية بسيطة إلى أن شاء القدر ووصل لخشبة المسرح وانطلق في مسيرته الفنية.

عبد القادر مطاوع كان نموذج للفنان العصامي الذي صنع مجده بجهده وإصراره، بدأ مشواره الفني من المسرح، وتألق خلال أداء مسرحية الصحافة المزورة التي فتحت له أبواب الشهرة، قبل أن ينتقل إلى السينما والتلفزيون، ويقدم أعمال رسخت اسمه بين كبار الفنانين في المغرب والوطن العربي.

ومن أبرز الأعمال في مشواره الفني أفلام "وشمة"، "أمجاد محمد الثالث"، و"سيدي عبد الرحمن المجدوب"، التي عكست تنوع موهبته وقدرته الفريدة على تجسيد الشخصيات بعمق وإنسانية عالية وجعلت له قيمة مميزة وسط أبناء جيله.

