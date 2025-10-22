علماء روس ينجحون في تطوير مركبات واعدة لعلاج السرطان

أفادت وزارة التعليم والعلوم الروسية بأن علماء روسا نجحوا في تطوير سلسلة من المركبات ذات الخصائص المضيئة ومضادة للأورام لاستخدامها في علاج السرطان والتصوير الحيوي.

وجاء في بيان المكتب الصحفي لوزارة التعليم والعلوم الروسية: “طور علماء من معهد الكيمياء العامة وغير العضوية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، ومعهد ليبيديف للفيزياء التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، والمركز الوطني لأبحاث الأورام السرطانية، وجامعة “سان بطرسبورغ” الحكومية، سلسلة من معقدات المعادن الأرضية النادرة التي تظهر نشاطا مضادا للأورام وتألقا فعالا، مما يجعلها مركبات واعدة لعلاج السرطان والتصوير الحيوي”.

وأوضحت الوزارة أن دراسة النشاط البيولوجي للمركبات المعقدة تواجه تحديات تتعلق بتحديد مدى اختراق الأدوية للخلايا والأنسجة وموقعها بداخلها. ويمكن أن تسهم المواد ذات خصائص التوهج الضوئي في حل هذه المشكلة.

ويتضمن هذا التطوير الجديد معقدات من المعادن الأرضية النادرة مع أنيونات حمض الثيوفينيكاربوكسيليك والفينانثرولين، وهذه المركبات تظهر نشاطا مضادا للأورام عاليا ضد خلايا سرطان المبيض والثدي والقولون والمستقيم والرئة، بحسب وزارة التعليم والعلوم الروسية.

وقالت الدكتورة مارينا أوفاروفا، رئيسة مختبر مركبات التنسيق المضادة للبكتيريا الجديدة في معهد الكيمياء العامة وغير العضوية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم: “المعقدات المعدنية تتكون من ذرة معدنية محاطة بجزيئات عضوية تعرف بالليغاندات، مشيرة إلى أنه من خلال تغيير الليكاندات، يمكننا التحكم في خصائص المركبات.

وخلصت وزارة التعليم والعلوم إالروسية إلى أن هذا يفتح آفاقا لتطوير مركبات جديدة يمكن استخدامها في أنظمة توصيل الأدوية الموجهة، والمؤشرات الحيوية، وأجهزة الاستشعار الضوئية.

وكالة سبوتنيك