استقبال نائب أمير مكة المكرمة لمدير فرع وزارة الخارجية في المنطقة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في زيارة حصرية، استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة، مدير عام فرع وزارة الخارجية بالمنطقة فريد الشهري.

تم خلال اللقاء استعراض الأعمال التي يقوم بها الفرع بالتعاون مع القنصليات المعتمدة، بهدف تسهيل إجراءات الراغبين في أداء العمرة والحج.

وقدم الشهري خلال الاجتماع شكره وتقديره لسمو الأمير على الدعم الكبير الذي يقدمه الفرع في تسهيل إجراءات الحجاج والمعتمرين.

هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة من الجهود التي تبذلها الجهات المعنية لضمان توفير أفضل الخدمات للحجاج والمعتمرين، وتسهيل سفرهم وأداء مناسكهم بيسر وسهولة.