دراما وكوميديا بنكهة مختلفة.. عوامل ساهمت في تميز مسلسل ابن النادي

خلطة درامية بسيطة... كرة قدم وأشياء أخرى

إفيهات خارج الإطار... ثنائية ريجن وكابوزيا

أهم ما يميز قصة، هي حبكته الدرامية التي كتبها مهاب طارق، فجاءت سلسة وبعيدة عن التعقيد، مما جعل متابعة الأحداث ممتعة وسهلة على المشاهد، ورغم كونها تسلط الضوء على رياضة كرة القدم وكواليس المستطيل الأخضر، إلا أنها جاءت مغلفة بجانب درامي آخر يحكي عن الخلافات والمشاكل العائلية بأسلوب واقعي وجذاب، كتلك المشاهد التي تجمع "عمر الشعلة" أو كما يُلقب بـ"ابن النادي"، وهي الشخصية التي يقدمها الفنان أحمدفهمي، بشقيقته "شيرين" -الدور الذي تقوم به جلا هشام- فهناك خلاف دائم بينهما واعتراضات مستمرة على الطريقة التي يتبعها كل شخص فيهما في حياته اليومية، هذا إلى جانب اصطدام "عمر الشعلة" بفتاة صغيرة تدَّعى أنها ابنته في ظل محاولات عدة يبذلها للكشف عن حقيقة أمرها، وهل ما تدعيه صحيح أم مؤامرة مدبرة من آخرين.هذا بجانب مشاهد أخرى بأبطال آخرين مزجت بين الكوميديا ومشاكل الحياة الزوجية، ولمسنا هذا الأمر من خلال شخصية الكابتن "ريجن" الفنان حاتم صلاح، مع زوجاته، اللواتي يستغللن هذا الضعف لإجباره على القيام بالأعمال المنزلية، ويتعاملن معه بأسلوب ساخر يضفي على الأحداث روحاً خفيفة رغم ما تحمله من دلالات اجتماعية، كل هذه المشاهد، منحت توازياً بين الجدية والطرافة مما جعل المسلسل أكثر قرباً من المشاهدين وتنوعاً في طرحه.مع عرض كل حلقة من، أصبح المشاهد على موعد مع كوميديا وافيهات غير مألوفة، يقدمها الثنائي "كابوزيا" الفنان عبد الرحمن حسن، و"كابتن ريجن" حاتم صلاح، حيث أصبح الاثنان الأقرب إلى قلب وعقل المشاهد، وتركا بصمة واضحة لدى الجمهور بفضل خفة ظلهما وأدائهما العفوي، الذي أعاد إلى الأذهان روح الكوميديا البسيطة الصادقة.

وجاء ظهورهما كفسحة خفيفة وسط تصاعد الأحداث، حيث قدما مزيجاً متوازناً بين الكوميديا والمواقف الإنسانية، دون أي مبالغة أو افتعال، وأثبتا من خلال أدائهما أن الكوميديا الحقيقية لا تقوم على الاستظراف، بل على العفوية والصدق في التعبير.

الرهان على الوجوه الشبابية

ظهور خاطف للإعلامي إبراهيم فايق... مواجهة غير متوقعة

اعتمد صناع العمل في اختيار المشاركين به على مجموعة كبيرة من الوجوه الشبابية من النوعين الشباب والبنات، بل وراهنوا على نجاح العمل بهم، فكان ظهورهم رهاناً وليس مجرد وسيلة للتسويق فقط، وهذا ما تحقق من خلال النص الذي كُتب لهم في السيناريو، حيث أظهرهم بشكل مقنع للمشاهد كخط درامي وأداء في ذات الوقت، وكان من بين هؤلاء على سبيل المثال الفنان الشاب مصطفى بسيط الذي جسد دور "عبده منصور" المسؤول عن غرفة لاعبي فريق نادي الشعلة، بالإضافة للفنان الشاب ياسر الرفاعي صاحب شخصية "أحمد غريبة" اللاعب الذي أتي من قرى الصعيد للالتحاق بفريق كرة القدم لنادي الشعلة، وأيضاً كل من الفنانة الشابة غفران محمد، ريم رأفت، جالا هشام، وغيرهم، فجميعهم نجحوا في النهاية في إثبات حضورهم.ومن الأشياء التي أشاد بها جمهورهو الظهور الخاص للإعلامي إبراهيم فايق، الذي استضاف "عمر الشعلة" أحمد فهمي، في برنامجه الرياضي "قهوة فايق"، بطريقة تتماشى مع قصة وأحداث المسلسل، فمع الدقائق الأولى لانتقاد "فايق" لـ"عمر الشعلة"، ارتبك الأخير وبدأ التوتر يسيطر عليه، قبل أن يتدخل كابوزيا ليكسر حدة الموقف بفقرة طريفة مليئة بالإفيهات الذكية والعبارات المتناغمة ذات الإيقاع الواحد، وقد أضفت تلك الفقرة جرعة عالية من الكوميديا المرحة التي استقبلها الجمهور بحفاوة، واعتبروها من المشاهد المميزة التي جمعت بين خفة الظل والواقعية في آنٍ واحد.

قصة وأبطال مسلسل "ابن النادي"

يشارك النجم أحمد فهمي بطولةإلى جانب كل من النجوم آية سماحة، سيد رجب، حاتم صلاح، أحمد عبدالحميد، سينتيا خليفة، جلا هشام، شيرين الديب، وريم رأفت، ومن تأليف مهاب طارق، إخراج كريم سعد، وإنتاج طارق الجنايني.

وتدور أحداث المسلسل المكون من 10 حلقات فقط، في إطار اجتماعي خفيف مليء بالمواقف الكوميدية، حيث يجسد أحمد فهمي شخصية شاب يُدعى "عمر أمين الشعلة" يرث نادياً رياضياً شعبياً باسم "نادي الشعلة المصري"، فيجد نفسه فجأة وسط دوامة من التحديات والمشاكل اليومية، بين إدارة اللاعبين والأنشطة المختلفة، وصراعات الإدارة، إلى جانب الضغط الإعلامي، مما يخلق مواقف ساخرة تعكس واقع الأندية المصرية الشعبية، وإلى جانب ذلك، يصطدم أحمد فهمي، بفتاة صغيرة خلال الأحداث، تزعم أنها ابنته، معلنة بذلك بدء أصعب مباراة في حياته، وسط أجواء ومواقف لايت كوميدي.

