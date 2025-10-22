توقيع مذكرة تفاهم لحل مشكلة الناقل الوطني للمواشي

وقعت وزارة الثروة الحيوانية والسمكية الاتحادية مذكرة تفاهم مع الخطوط البحرية السودانية لحل مشكلة الناقل الوطني للمواشي السودانية الحية وعموم الصادرات.

وقال وكيل وزارة الثروة الحيوانية والسمكية عمار الشيخ في تصريح ل(سونا) ببورتسودان بعد ظهر اليوم ان الاتفاقية نصت على العمل بجدية على إيجاد ناقل للمواشي بكل المواصفات العالمية، مشيرا ان البواخر كانت في الماضي دون المستوى المطلوب إلا أنه بعد التوقيع نسعي لبواخر تنطبق عليها كل المواصفات في حمل المواشي إلى الموانئ الاستراتيجية .

وتطرقت الاتفاقية الي صادر اللحوم ونقص الغرف المبردة والتي ينبغي أن تكون في عدة أماكن تحتفظ باللحوم لتصل التصدير بحالة جيدة.

واكدا إمكانية إعادة السكة حديد الي مكانتها لتتحمل عبء نقل المواشي من مناطق الإنتاج التي بدورها تعمل على تخفيض التكلفة والاحتفاظ بالمواشي بحالة جيدة ونقل كميات كبيرة في زمن وجيز مشيرا إلى مشاكل الطريق القومي وأهمية السكة حديد في المرحلة القادمة .

وأكد انه بتحقيق هذه الخطوات ستحدث نقلة كبيرة جدا في الاقتصاد السوداني خاصة أن اللحوم الآن من السلع المطلوبة على مستوى كبير جدا من الدول والسودان يستطيع التصدير بكميات كبيرة جدا تغطي منصرفات الميزانية منوها إلى تشجيع صادر اللحوم لما له من قيمة مضافة وفوائد أخرى.

من جهته قال وكيل وزارة النقل والبنية التحتية عصام الدين حسابو، تم التوقيع اليوم بين وزارة الثروة الحيوانية وشركة الخطوط البحرية السودانية في تطوير نقل صادر الثروة الحيوانية سواء كانت حية او لحوم ومنتجاتها، مشيرا ان من أهم الأشياء في التصدير ربط المنتجات بالنقل وهناك ضرورة قصوى لتطوير مواعين النقل ليواكب الصادر الخاص بالدولة .

وأشار ان وزارة النقل والبنية التحتية وضعت خطة للعام 2026 لتطوير الناقل الوطني السوداني (الخطوط البحرية السودانية).

كاشفاً عن توفير باخرتين لنقل المواشي برغم الحرب وتوجيه الميزانية لدعم الاستقرار مؤكدا سعي الوزارة لتوفير باخرتين بالايجار او الشراكات، مشيرا ان الخطوط البحرية لها الحصرية في الصادرات من المنتجات السودانية مما يرفع قوة السوق مشيراً إلى أن تطوير السكة حديد من الأولويات .