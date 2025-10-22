عدنان فتح الله: نغني من أجل الجمهور

أحيت الفرقة الوطنية السورية للموسيقى العربية أمسيتين موسيقيتين استثنائيتين ليومين متتاليين في دار الأوبرا بدمشق بقيادة المايسترو عدنان فتح الله، وسط إقبال جماهيري فاق كل التوقعات.

«الأنباء» حضرت الحفل، والذي بدا بألحان عربية أصيلة تلامس الوجدان لقصائد مغناة، واستحضر الذكريات من خلال أداء رائع لأصوات سورية شابة، منهم: زياد أمونة، سناء بركات، مايا زين الدين، ريبال الخضري، لاميتا يشوع، حيث حازوا إعجاب الحضور الذين تفاعلوا معهم وصفقوا لهم كثيرا، مما دفع إدارة دار الأوبرا إلى تمديد الحفل ليوم ثان، أعيدت فيه القصائد بقالب جديد وألحان زادت النصوص جمالا فوق جمالها، لتؤكد الفرقة أن الموسيقى العربية ما زالت تنبض بالإبداع والرقي.

وفي هذا الصدد، قال المايسترو عدنان فتح الله لـ «الأنباء»: هذا الجمهور هو زادي وزوادتي، هو الذخيرة الفنية التي تدفعني للإبداع لأقدم ألحانا تنقلهم من عالم متعب إلى عالم فيه وجبة فنية دسمة تنقلهم لعوالم الراحة النفسية والفكرية وتذوق الفن العربي الأصيل، هذا الجمهور هو نبضنا، ومن أجله نغني ونبدع.

الأنباء الكويتية