تعزيز الشراكة الوثيقة بين رئيس بنك التنمية ومحافظ البنك المركزي

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية يلتقي بمحافظ البنك المركزي السعودي

التقى معالي الدكتور محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بمعالي محافظ البنك المركزي السعودي، السيد أيمن بن محمد السياري، الذي يشغل حاليا منصب المحافظ المناوب للبنك الإسلامي للتنمية. وذلك لبحث سبل تعزيز الشراكة الوثيقة بين المملكة العربية والبنك الإسلامي للتنمية.

وجرى اللقاء على هامش القمة العالمية للصكوك في لندن، حيث تم خلاله استعراض أوجه التعاون الحالي بين الطرفين. كما تمت مناقشة مجالات الاهتمام المشترك وبحث آفاق تطوير التعاون في دعم جهود التنمية المستدامة بين الدول الأعضاء.

وأشاد الدكتور الجاسر بالدعم المستمر الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية منذ تأسيسها. مؤكدا على أهمية هذا الدعم الذي يعكس الدور الريادي للمملكة في تعزيز التنمية والتضامن بين الدول الأعضاء.

