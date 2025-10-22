اتفاق تعاون بين الشؤون الدينية والأوقاف ورابطة العالم الإسلامي

وقعت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، مع رابطة العالم الإسلامي اليوم اتفاق تعاون مشترك في مجال تأهيل البنيات الخاصة بالشؤون الدينية والأوقاف والتدريب في المجالات الدعوية.

وقال وزير الشؤون الدينية والأوقاف بشير هارون في تصريح ل(سونا) إن الاتفاقية تعتبر بداية لتنفيذ مشاريع كبيرة وهادفة في مستقبل البلاد والوقت الراهن، مبينًا أنها تشمل إعادة بناء ما دمرته الحرب من دور العبادة والمرافق التعليمية الدينية والأوقاف.

وأضاف أن الاتفاقية تشمل برامج تأهيل وتدريب الأئمة والدعاة وحفظة القرآن الكريم بنهج الوسطية، مشيرًا إلى أن الخطوة تمهيدًا لقيام مؤتمر مكة لترسيخ مبدأ السلم الاجتماعي ونبذ التطرف وخطاب الكراهية.

ونوه إلى أن الاتفاقية تم التوقيع عليها بحضور الدكتور كامل إدريس، رئيس الوزراء، والدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة العلماء المسلمين.

واختتم الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي زيارته إلى البلاد اليوم وغادر عبر مطار بورتسودان، حيث كان في وداعه وزير الشؤون الدينية والأوقاف، ووالي ولاية البحر الأحمر، وعدد من المسؤولين.

وشهدت الزيارة التي استغرقت يومين عددًا من اللقاءات والمقابلات مع المسؤولين وزيارات تفقدية للمنشآت الدينية وفعاليات توجت بتوقيع عدد من الاتفاقيات التي تخدم مصالح البلاد وتتوافق مع توجهات الرابطة.

