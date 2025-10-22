مقتل 40 مهاجراً في انقلاب قارب قبالة تونس

ابوظبي - سيف اليزيد - قال مسؤول تونسي إن ما لا يقل عن 40 مهاجراً لقوا حتفهم بعد انقلاب قاربهم قبالة سواحل تونس، اليوم الأربعاء، في واحدة من أسوأ حوادث الغرق بالمنطقة هذا العام.

وغرق القارب، الذي كان يقل نحو 70 مهاجراً، بالقرب من مدينة المهدية الساحلية.

وأكد وليد شطبري، الناطق باسم محكمة محافظة المهدية "انتشال 40 جثة من بينهم رضع، وإنقاذ 30 آخرين".

وتعد المنطقة الوسطى من البحر الأبيض المتوسط من أخطر طرق الهجرة في العالم، إذ سُجّل فيها وفاة أو اختفاء 32,803 أشخاص منذ عام 2014، وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة.

وباتت شواطئ تونس من أبرز نقاط الانطلاق التي يستخدمها المهاجرون في محاولاتهم للوصول إلى السواحل الأوروبية.

ومنذ بداية العام الجاري، وصل 55,976 شخصاً إلى سواحل إيطاليا، بزيادة قدرها 2% على أساس سنوي، وجاءت الغالبية (49,792) من ليبيا، و(3,947) من تونس، بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.