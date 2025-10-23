حضور مغربي قوي في قوائم المرشحين لجوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرباط: أكدت قوائم المرشحين لجوائز "الأفضل"، التي أعلن عنها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، برسم سنة 2025، مرحلة التوهج التي تمر منها كرة القدم المغربية في مختلف أصناف اللعبة، خلال السنوات الأخيرة.

وشهدت قوائم الترشيحات المعلن عنها لكل الفئات حضورا قويا للكرة المغربية على مستوى الأندية والمنتخبات واللاعبين.

ولم يمر الإعلان عن قوائم المتنافسين من دون أن يثير انتقادات وسخرية المغاربة، الذين لم يهضموا الطريقة التي جرى بها التعاطي مع ترشيح اللاعبين والمدربين والفرق والمنتخبات المغربية، في السنوات الأخيرة، خصوصا عدم فوز أشرف حكيمي في 2023 و2024 بجائزة أحسن لاعب في القارة.

ولخص موقع "راديو مارس"، الإذاعة المتخصصة في المجال الرياضي، لطريقة تعامل الاتحاد الإفريقي مع جوائز السنة، والحيف الذي يطال النجوم والمنتخبات والفرق المغربية، رغم تألقهم اللافت قاريا وعالميا: "نرفض الظلم".

أفضل لاعب

بالنسبة للمرشحين بجائرة أفضل لاعب أفريقي، شهدت القائمة حضور أشرف حكيمي، مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي، وأسامة لمليوي، لاعب نهضة بركان، إلى جانب الكاميروني فرانك أنغيسا (نابولي)، والكونغولي فيستون ماييلي (بيراميدز)، والمصري محمد صلاح (ليفربول)، والغابوني دينيس بوانغا (لوس أنجلوس)، والغيني سيرهو غيراسي (بروسيا دورتموند)، والنيجيري فيكتور أوسيمين (غلطة سراي)، والسنغاليان إيليمانندياي (إيفرتون) وباب ماتار سار (توتنهام).

أفضل حارس مرمى

في جائزة أفضل حارس مرمى في أفريقيا، سجل المغربيان ياسين بونو، حارس مرمى الهلال السعودي، ومنير المحمدي، حارس مرمى نهضة بركان، حضورهما في القائمة إلى جانب الكاميروني أندريه أونانا (طرابزون سبور التركي)، وفوزينها من الرأس الأخضر (تشافيس)، والمصري أحمد الشناوي (بيراميدز)، والنيجيري ستانلي نوابيلي (تشيبا يونايتد)، والسنغاليان إدوارد ميندي (الأهلي السعودي) ومارك ديوف(تونغيث)، والجنوب أفريقي رونوين ويليامز (ماميلودي سان داونز) والتونسي أيمن دحمان (الصفاقسي).

أفضل لاعب داخل القارة

في جائزة أفضل لاعب داخل القارة، شهدت القائمة حضور محمد ربيع حريمات (الجيش الملكي)، وأسامةلمليوي ويوسوفو دايو (نهضة بركان)، والمغربي محمد الشيبي (بيراميدز)، إلى جانب الجزائري إسماعيل بلقاسمي (أهلي طرابلس)، والبوركينابي بلاتي توري (بيراميدز)، والكونغولي فيستون ماييلي (بيراميدز)، والمصري إمام عاشور (الأهلي)، والمصري إبراهيم عادل (بيراميدز) والتنزاني شوماري كابومبي (سيمبا).

أفضل مدرب

في جائزة أفضل مدرب، شهدت القائمة حضور وليد الركراكي، مدرب المنتخب المغربي الأول، وطارق السكيتيوي مدرب المنتخب المغربي الرديف، ومحمد وهبي مدرب المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة، إلى جانب التونسي معين الشعباني مدرب نهضة بركان المغربي ، وبوبيستا (الرأس الأخضر)، وحسام حسن (مصر)، وكرونسلاف يورتشيتش (بيراميدز)، وسامي الطرابلسي (تونس)، وروموالد راكونتدراب (مدغشقر "الشان") وباب ثياو (السنغال).

أفضل لاعب شاب

في جائزة أفضل لاعب شاب في أفريقيا، ضمت القائمة ثلاث مغاربة، هم عثمان معما (واتفورد الإنجليزي) وحسام الصادق (اتحاد تواركة) وعبد الله وزان (أياكس أمستردام الهولندي)، إلى جانب البوركينابي أشرف تابسوبا، والإيفواري ألينهو هايدارا، والكونغولي نوح صديقي، والنيجيري دانييل باميي، والسيراليوني موموه كامارا، والجنوب أفريقيان مبيكيزيلي مبوكازيوتيلون سميث.

أفضل منتخب

في جائزة "أفضل منتخب"، شهدت القائمة حضور المنتخب المغربي الأول، والمنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، إلى جانب منتخبات مصر والجزائر وتونس والسنغال وجنوب أفريقيا وكوت ديفوار وغانا والرأس الأخضر.

أفضل فريق

في جائزة "أفضل فريق"، عرفت القائمة حضور نادي نهضة بركان المغربي، إلى جانب بيراميدز المصري، وأسيك ميموزاالإيفواري، وشباب قسنطينة وشباب بلوزداد من الجزائر، وستيلينبوش وأورلاندو بيراتس وماميلودي سان داونز من جنوب أفريقيا، وسيمبا التنزاني والهلال السوداني.

أفضل لاعبة

في جائزة أفضل لاعبة، تحضر المغربية غزلان الشباك، لاعبة الهلال السعودي، ومواطنتها سناء المسودي، لاعبة الجيش الملكي، إلى جانب الغانية بوريتا بواكي، وثنائي منتخب مالاوي تيموا تشاوينجا وزميلتها تابيثا تشاينجا، بالإضافة إلى ثنائي نيجيريا، إستر أوكورونكوو ورشيدات أجيباد، والسنغالية ماما ديوب والثنائي الزامبي بابرا باندا وراشيل كوندناغي.

أفضل لاعبة داخل القارة

في جائزة "أفضل لاعبة داخل القارة"، تتنافس المغربية سناء موسودي مع مواطنتها ضحى المدني، بالإضافة إلى الثنائي الإيفواري آم ديالو ومواطنتها حبيبو أويدراوغو، ومانوغو مابونغاوغوانديوي أونتلاميتسي من بوتسوانا، والجنوب أفريقية بامباناني مباني، وآنا ماريا نشاما من غينيا الاستوائية والتنزانية جميلة رجب.

أفضل مدرب للسيدات

ضمت قائمة المرشحين للفوز بجائزة "أفضل مدرب للسيدات" الإسباني خورخي فيلدا، مدرب المنتخب المغربي للسيدات، والمغربية لمياء بومهدي، مدربة تي بي مازيمبي الكونغولي، إلى جانب أدلايد كودوغنون، سياكا جيجي تراوري، جينوفيفا أنونمان، كيم بيوركيغرين، بانكولي أولووكيري، جاستين مادوغو، ديزيري إيليس وكارول كانيمبا.

أفضل لاعبة شابة

في جائزة "أفضل لاعبة شابة"، تحضر المغربية ضحى المدني، إلى جانب المصرية حبيبة عصام ومواطنتها حبيبة صبري، والغانية ستيلا نياميكي، والنيجيرية شاكيرات موشود، والسنغالية أجي ندياي، والتنزانية إستر ماسيكي ومواطنتها وينفريدا جيرالد، والزامبية ميرسي شيبسولا ومواطنتها روث موكولا.

أفضل حارسة مرمى

ضمت ترشيحات جائزة "أفضل حارسة مرمى" المغربية خديجة الرميشي، والسنغالية أدجي ندياي، والغانية شنتيا كونلان، والمالية فاتوماتا كارينتاو، والنيجيرية شياميكا ننادزوي، والجنوب أفريقية أندلي دلماني، والجزائرية خلوي نجازي، والتنزانية سيدلاميبوسيغيا، وفيدلين نغيدي من الكونغو الديمقراطية والمصرية حبيبة عماد.

أفضل منتخب نسائي

في جائزة أفضل منتخب في السيدات، تشهد القائمة تنافس منتخبات الكاميرون، وكوت ديفوار، والمغرب، وغانا، ومالي، ونيجيريا، فضلا عن منتخبات نيجيريا،وجنوب أفريقيا، وتنزانيا، وزامبيا لأقل من 17 عاماً.