حكيم زياش إلى الوداد البيضاوي في صفقة انتقال حر

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرباط: في خبر فاجأ الرأي العام الرياضي، داخل المغرب وخارجه، تحدثت مصادر، الأربعاء، عن توقيع الدولي المغربي حكيم زياش لنادي الوداد البيضاوي.

وظل زياش بدون نادٍ منذ رحيله عن الدحيل القطري قبل أشهر، من دون أن ينجح في التوقيع لأي من الفرق التي تردد أنها تريده لاعبا في صفوفها.

وسبق لزياش أن لعب لعدد من الفرق في أوربا وآسيا، بداية من تفينتي ثم أجاكس، قبل أن ينتقل إلى تشيلسي الإنجليزي، وغلطة سراي التركي والدحيل القطري.

ورغم الصعوبات التي واجهته في مساره الكروي في السنتين الأخيرتين، ما زال زياش يحظى بشعبية كبيرة في المغرب، هو الذي، فضلا عن قيمته كلاعب "ساحر"، يحتفظ له المغاربة بكثير من التقدير نظير تشبثه باللعب للمغرب على حساب هولندا، وما رافق اختياره، سواء تعلق الأمر بإغراءات الهولنديين أو الانتقادات التي تعرض لها من طرف عدد من نجوم الكرة الهولندية الذين لم يستسيغوا أن يفضل صاحب اليسرى الساحرة "أسود الأطلس" على "الطواحين الهولندية"، إلى درجة أن النجم الهولندي السابق ماركو فان باستن، قال إن "زياش غبي لاختياره المغرب عوض هولندا"، التي رأى أن اللعب لمنتخبها سيمكنه من اللعب في كأس العالم، على عكس اللعب لمنتخب المغرب.

وترى شريحة واسعة من الجماهير المغربية في توقيع زياش للوداد المغربي فرصة لكي يستعيد الفتي الذهبي سحره، على أمل عودته لتعزيز صفوف المنتخب المغربي الذي ينتظره استحقاق مهم، بعد نحو شهرين، يتمثل في نهائيات كأس أمم إفريقيا، التي تحتضنها ملاعب المملكة بداية من ديسمبر المقبل.