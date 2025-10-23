دوري أبطال أوروبا: بيلينغهام يقود ريال لفوز صعب على يوفنتوس

الرياص - اسماء السيد - مدريد : اقتنص ريال مدريد الإسباني فوزا صعبا أمام ضيفه يوفنتوس 1 0 في مواجهة كلاسيكية بين الفريقين على ملعب سانتياغو برنبايو ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعة الموحدة لدوري أبطال اوروبا لكرة القدم الأربعاء.

ويدين "الملكي" بفوزه الى هدف الإنكليزي جود بيلينغهام (57)، ليرفع رصيده الى 9 نقاط بالعلامة الكاملة في المركز الخامس بفارق الأهداف عن باريس سان جرمان الفرنسي المتصدر، فيما لا يزال يوفنتوس من دون أي فوز مع نقطتين في المركز 25.

كان فريق "السيدة العجوز" صاحب الفرصة الأولى في المباراة، عندما تدخل الحارس البلجيكي تيبو كورتوا للمرة الأولى في اللقاء، بعد أن تمكن الأميركي ويستون ماكيني من خلق مساحة لنفسه قبل أن يطلق تسديدة قوية من مسافة 25 ياردة، لكن الحارس البلجيكي تصدى لها ببراعة وأبعدها إلى ركنية (10).

وواصل الضيوف ضغطهم وهذه المرة عبر تسديدة من فيديريكو غاتي من خارج منطقة الجزاء تصدى لها كورتوا (14).

وبدأ ريال في ايجاد ايقاعه حيث حصل على أولى فرصه من ركلة ركنية، بعد ان مرّر التركي أردا غولر كرة رائعة وجدت رأس الفرنسي أوريليان تشواميني، لكن تصويبته رست مباشرة في أحضان الحارس ميكيلي دي غريغوريو (16).

وحصل ريال على فرصة أخرى بعد ان انطلق بيلينغهام نحو المرمى قبل أن يمرر الكرة إلى كيليان مبابي الذي سدد كرة كانت في طريقها نحو المرمى، لكنها ارتطمت بغاتي وخرجت إلى ركلة ركنية (22).

وكاد مبابي يفتتح التسجيل عندما تلقى تمريرة بينية رائعة من غولر، لكن تسديدة الفرنسي تصدى لها دي غريغوريو ببراعة (40).

وواصل مبابي تألقه عندما راوغ لاعبَين داخل منطقة الجزاء قبل أن يعيد كرته الى الخلف نحو ميليتاو الذي سدد كرة قوية علت المرمى (42).

وهدّد الضيوف مرمى ريال مباشرة مع بداية الشوط الثاني، حينما ارتطمت كرة حاول ألفارو كارّيراس تشتيتها بكالولو، لتتهيأ للأخير فسدد نحو المرمى، لكن ميليتاو تدخّل في الوقت المناسب ليبعدها الى ركنية (47).

ومرّ ريال من قطوع آخر عندما انطلق فلاهوفيتش بهجمة مرتدة قبل أن يتدخل كورتوا مبعدا محاولته، وسط مضايقة دفاعية أيضا من ميليتاو (49).

لكنّ فارق الامكانات الفردية ظهر أخيرا وتحديدا عبر نجمه البرازيل فينيسيوس الذي قام بمراوغة رائعة وانطلق داخل المنطقة قبل أن يسدد كرة دقيقة بقدمه اليسرى ارتطمت بالقائم، لكنّ بيلينغهام كان في المكان المناسب، وتابع الكرة في الشباك (57).

وأنقذ دي غريغوريو فريقه من هدف محقق عندما تصدى على دفعتين لتسديدتين قويتين من مبابي وفالفيردي اثر هجمة مرتدة (70)، قبل أن يتصدى مجددا لمحاولة من دياس من على خط المرمى.

واوشك يوفنتوس على معادلة النتيجة عندما استغل فجوة في دفاع الميرينغي اثر هجمة مرتدة لكن أوبندا تردد في التسديد ليتدخل أسنسيو في الوقت المناسب ويبعد أي خطورة (86).