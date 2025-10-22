بورتسودان تستضيف بطولة شرق أفريقيا لكرة الطاولة 2026

أعلن الاتحاد السوداني لكرة الطاولة، برئاسة الأستاذ ايمن الشاذلي عن فوز السودان بشرف استضافة بطولة شرق أفريقيا لكرة الطاولة المؤهلة لكأس أفريقيا للرجال والسيدات 2026 ، والتي ستقام بمدينة بورتسودان . وأوضح ان السودان وجد منافسة قوية من دولة رواندا وقدم الاتحاد شكره لأعضاء اتحاد شرق أفريقيا على ثقتهم في السودان، وتطلع لتنظيم بطولة ناجحة في مدينة بورتسودان. سونا

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

