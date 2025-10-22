أحمد السعدني متحمس لـ لا ترد ولا تستبدل.. ويعلن غيابه عن رمضان 2026‏

السعدني عن دوره في "لا ترد ولا تستبدل": الدور جديد خالص عليا

السعدني يكشف سبب غيابه عن رمضان 2026‏

أحمد السعدني يشارك بفيلم "ولنا في الحب خيال ‏"‏ بمهرجان الجونة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 22 أكتوبر 2025 09:59 مساءً - كشف الفنانعن تحمسه لعرض مسلسله القادم ""، والذي كسر به حاجز التخوف من اختيار عملٍ يعيد ‏إنتاج نجاح مسلسله الرمضاني السابق "لام شمسية"، كما صرّح عن سبب غيابه عن موسم دراما رمضان 2026.‏تحدّث أحمد السعدني لـ "‏ET‏ بالعربي" عن مشروعه المنتظر، مسلسل "لا ترد ولا تستبدل"، المقرر عرضه نهاية العام الجاري على ‏منصة "شاهد"، كاشفًا عن تفاصيل العمل قائلاً: "إن شاء الله آخر السنة هيتعرض، مع دينا الشربيني، ومن إخراج الأستاذة مريم أبو عوف، ‏وتأليف دينا نجم عبد الناصر، وإنتاج الأستاذ عبد الله بالفتوح".‏وأعرب عن حماسه الشديد للدور الجديد الذي سيقدمه، مؤكدًا: "الدور جديد خالص عليّ ومتحمس له جدًا". وعن دلالة عنوان العمل ‏الغامض، قال ضاحكًا: "هي بضاعة غالية قوي قوي قوي... أغلى بضاعة"، في إشارةٍ مثيرة للفضول حول طبيعة العمل وقيمته.‏وفيما يخص خططه الفنية للمستقبل القريب، أوضحأنه لن يشارك بأي عمل درامي في موسم رمضان المقبل 2026، ‏مفضلاً أخذ قسط من الراحة واختيار مشاريعه المقبلة بعناية. وعلّق على القرار بالقول: "رمضان ما أعتقدش الصراحة... عايز آخد نفسي ‏شوية".‏في سياق آخر شهد مهرجان الجونة السينمائي العرض الخاص لفيلم "ولنا في الحب خيال"، وأكد السعدني في تصريحات صحفية أن هذا ‏العمل هو المشروع الأقرب لقلبه في مشواره الفني، وأكد أنه عندما كان يقرأ العمل تأثر وكان يبكي لأنه قريب من تفاصيل حياته.‏ويُشارك في بطولة الفيلم، إلى جانب أحمد السعدني كلّ من: مايان السيد، عمر رزيق، فريدة رجب، سيف حميدة، عفاف مصطفى، ‏وآخرون، والعمل من إخراج وتأليف سارة رزيق. ‏وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي، حول أستاذ جامعي انطوائي، تتغير حياته بشكلٍ غير متوقع بعد أن تقتحمها طالبة شابة، مما يجعله ‏مضطراً لمواجهة مشاعره نحوها، بينما تتعقد علاقتها بحبيبها.‏للمزيد.. لماذا بكى أحمد السعدني في العرض الخاص لفيلم ولنا في الخيال حب؟لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».