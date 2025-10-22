101 مليار دولار خسائر أميركا جراء الطقس السيئ

ابوظبي - سيف اليزيد - تكبدت الولايات المتحدة خسائر تجاوزت 101 مليار دولار نتيجة العواصف والحرائق الشديدة في النصف الأول من العام الحالي، مسجلة رقماً قياسياً في حجم الخسائر الناجمة عن الطقس السيئ.

جاء ذلك وفقاً لإحدى قواعد بيانات خسائر الكوارث التي بلغت قيمتها مليارات الدولارات، والتي أعادت منظمة غير ربحية إطلاقها بعد أن تخلّت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسمياً عن العمل عليها في مايو الماضي.

وفي تحليل جديد نُشر اليوم الأربعاء، أحصى العلماء الأضرار الناجمة عن الظواهر الجوية القاسية حتى شهر يونيو، وهي الفترة الأكثر تكلفة منذ بدء تسجيل هذه البيانات قبل 45 عاماً.

وقد اعتمدت منظمة المناخ المركزية غير الربحية هذا التحليل، الذي أجرته الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي لأكثر من عقد من الزمان.

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، قال آدم سميث، العالم السابق في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي: "إن ارتفاع الأضرار مرتبط بالنشاط البشري. سواء كان ذلك مع تفاقم تغير المناخ في الطقس المتطرف أو كيفية اختيارنا للبناء، فإنه يؤدي إلى التعرض للخطر وضعف مقاومته".

وجاء جزء كبير من الخسائر خلال عام 2025 نتيجة الحرائق المدمرة في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا.

وأوضح سميث أن انتشار الأعاصير الربيعية والعواصف الرعدية الشديدة في وسط وجنوب الولايات المتحدة تسبّب بخسائر تزيد على 40 مليار دولار.