ترامب مُهدّدا حماس: حلفاء في المنطقة مستعدون للتدخل عسكريا في غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن عدداً من حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط أبلغوه استعدادهم للتدخل عسكرياً في قطاع غزة بـ"قوة ضخمة" إذا قامت حركة حماس بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح ترامب في تصريحات صحفية، أن بلاده أبلغت الحلفاء وإسرائيل بأن الوقت لم يحن بعد لأي تدخل عسكري ضد حماس، مشيراً إلى أن هناك "فرصة قائمة" لأن تتصرف الحركة بشكل مسؤول وتلتزم بالاتفاق القائم.

وأضاف الرئيس الأميركي أن الولايات المتحدة ما زالت تأمل أن تقوم حماس بالتصرف الصحيح، محذراً من أنه في حال لم تفعل، فإن "نهايتها ستكون سريعة وعنيفة ووحشية" على حد تعبيره.

ولم يوضح ترامب طبيعة الاتفاق الذي أشار إليه أو الجهات الإقليمية التي أبدت استعدادها للتدخل، فيما لم تصدر تعليقات رسمية من الأطراف المعنية حتى الآن.

وشهد قطاع غزة أول من أمس، الأحد، تصعيدا خطيرا، شمل غارات جوية على جنوب القطاع، أسفرت عن استشهاد 45 فلسطينيا، وفقا الدفاع المدني في غزة، ومقتل جنديين إسرائيليين، وسط تهديدات إسرائيلية باستئناف الحرب، لكن هذه التهديدات تراجعت في أعقاب ضغط أميركي.

المصدر : وكالات