ترامب يُحذّر: سنقضي على حماس إذا خرقت الاتفاق ولن أرسل جنودا لغزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن حركة حماس «سيتم القضاء عليها» في حال خرقت اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكّدًا في تصريحات متلفزة أن واشنطن تتخذ خطوات للحفاظ على الهدنة لكنها لن ترسل قوات برية أميركية إلى قطاع غزة .

وقال ترامب — بحسب ما نقلت وسائل الإعلام الدولية — إن إسرائيل «قادرة على دخول غزة خلال دقيقتين» إذا طُلِب منها ذلك، لكنه أضاف أن الولايات المتحدة لن تُقدِم على إرسال جنود أميركيين إلى الأراضي الفلسطينية، مع توضيحه لاحقًا أن من سيقوم بأي تدخل ميداني «قد يكون قريبًا جدًا ومن تحت إشرافنا» لكنه «ليس نحن».

وربط ترامب تهديده برد فعل قوّي في حال خروقات من جانب حماس بحماية تنفيذ بنود الصفقة التي توسطت واشنطن في شأنها، قائلاً إن الولايات المتحدة ستضرب بقوة إذا اقتضت الحاجة، مشدّدًا في الوقت نفسه على أن الحلول العسكرية ليس المقصود بها تدخل قوات أميركية برية.

كما أكد ترامب أن الحكومة الإسرائيلية قادرة على التعامل مع ملف حماس «إذا أرادت ذلك»، وأن الولايات المتحدة تعمل مع شركائها على اتخاذ «خطوات عدة للحفاظ على وقف إطلاق النار» ونجاح مرحلته التنفيذية، في إشارة إلى الجهود الدبلوماسية والمراقبة التي تواكب تنفيذ الاتفاق.

تأتي تصريحات ترامب في ظل توتر ملحوظ على الأرض مع تسجيل خروقات في بعض المناطق، ووسط تحرّكات دبلوماسية أميركية وأجنبية لإبقاء الهدنة سارية وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة.

المصدر : وكالات