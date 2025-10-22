قمّة الدول التسع في سلوفينيا: ندعم تشكيل قوات حفظ سلام في غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أكدت قمة الدول التسع التي عقدت اليوم الإثنين، في سلوفينيا على أهمية احترام اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة من جميع الأطراف، مشددة على ضرورة فتح المعابر وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين الذين يواجهون أوضاعًا مأساوية منذ اندلاع الحرب.

وجاء في بيان القمة أن الدول المشاركة تدعم تشكيل قوات دولية لحفظ السلام في قطاع غزة، على أن تكون هذه القوات بموجب قرار من مجلس الأمن الدولي وتحت إشراف الأمم المتحدة، بهدف ضمان الاستقرار ومراقبة تنفيذ اتفاقات الهدنة.

من جانبه، قال رئيس وزراء سلوفينيا إن على أوروبا أن تلعب دورًا أكثر فاعلية في ملف غزة، داعيًا إلى رفع أي عراقيل أمام تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

كما شدد على أهمية السماح بدخول ممثلي وسائل الإعلام والصحافة الدولية إلى غزة لتمكينهم من تغطية الأوضاع الإنسانية والميدانية هناك، مؤكدًا أن الشفافية ضرورية لضمان محاسبة منتهكي القانون الدولي الإنساني.

