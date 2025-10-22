انخفاض مخزونات النفط الأمريكية على خلاف التوقعات

ارتفعت أرباح البنك السعودي للاستثمار بشكل طفيف في الربع الثالث من عام 2025، مقارنة بالربع المماثل من عام 2024، في ظل انخفاض إجمالي مصاريف العمليات.

وكشفت نتائج البنك على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، ارتفاع صافي الأرباح إلى 518.4 مليون ريال، بالربع الثالث من العام الحالي، مقابل أرباح بلغت 517.8 مليون ريال للربع الثالث من العام الماضي.

وأوضح البنك أن ارتفاع صافي الربح بالربع الثالث من عام 2025، يعود بشكل رئيسي إلى الانخفاض في إجمالي مصاريف العمليات.

وأشار إلى أن إجمالي دخل العمليات انخفض بنسبة 3% نتيجة انخفاض صافي دخل العمولات الخاصة، والقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، قابله ارتفاع جزئي في رسوم تحويل عملات أجنبية، والرسوم من الخدمات البنكية.

كما لفت إلى أن إجمالي مصاريف العمليات تراجع بنسبة 6% نتيجة الانخفاض في المصاريف العمومية والإدارية، وانخفاض مخصصات خسائر الائتمان والخسائر الأخرى، بالإضافة الى انخفاض إيجار ومصاريف المباني، وذلك على الرغم من ارتفاع رواتب ومصاريف الموظفين، ومصاريف والاستهلاك والإطفاء.

وعلى صعيد نتائج البنك بالتسعة أشهر الأولى من عام 2025، ارتفع صافي الربح إلى 1.53 مليار ريال، مقابل أرباح بلغت 1.45 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 6.06%.