طحنون بن زايد يلتقي ويتكوف وكوشنر

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، مع ستيف ويتكوف المبعوث الخاص الأميركي للشرق الأوسط وجاريد كوشنر، خلال زيارتهما لدولة الإمارات.
تناول اللقاء آخر التطورات المتعلقة بوقف إطلاق النار في غزة، والجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأميركية لضمان تثبيت الاتفاق الذي تم توصل إليه في إطار خطة فخامة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأشاد سموه بجهود الرئيس الأميركي لإنهاء الحرب في غزة، وسعيه لإحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مثمناً الدور الكبير الذي قام به ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.
وبحث اللقاء سبل تعزيز الاستقرار في المنطقة، وضرورة الخروج من حالة التصعيد المستمر التي تشهدها، بما يعزز فرص الازدهار والتنمية المستدامة في الشرق الأوسط.

