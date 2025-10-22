تابع الان خبر من غير كفيل ولا وجع دماغ.. الإقامة الدائمة في السعودية بـ4 آلاف ريال حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - أتاحت المملكة العربية السعودية، عبر المديرية العامة للجوازات فى المملكة، نظام الإقامة الدائمة الجديد بتكلفة استثنائية تبلغ 4000 ريال، مما يقدم للمقيمين الاستقرار طويل الأمد دون الحاجة إلى كفيل مع امتيازات آخرى.

وتمنح المقيمين حق الاستفادة من الخدمات الحكومية إلكترونيًا وفتح الحسابات المصرفية والوصول لبرامج التعليم والصحة المعتمدة، مع إمكانية استقدام أفراد الأسرة والإقامة معهم بصورة نظامية مما يضمن الاستقرار العائلى الشامل.

وبرنامج الإقامة الدائمة، يشمل فئات متنوعة، تبدأ بالإقامة المميزة السنوية وتصل إلى الإقامة الدائمة غير محددة المدة، بالإضافة إلى فئة خاصة للمستثمرين وأصحاب الكفاءات النادرة، وتضمن الامتيازات الاستثنائية لحاملى الإقامة الدائمة الجديدة حق التملك السكنى وإدارة الأنشطة التجارية وفق الأنظمة السعودية، إضافة إلى حرية التنقل داخل وخارج المملكة دون قيود الكفالة التقليدية.

وحددت المملكة معايير دقيقة للفئات المؤهلة للحصول على الإقامة الدائمة، إذ تشمل الخبراء فى التقنيات الحديثة، مثل: الذكاء الاصطناعى والأمن السيبرانى وعلوم البيانات، والمتخصصين الطبيين فى المجالات الدقيقة كجراحة القلب والأورام.

ويستهدف البرنامج العلماء والمهندسين فى قطاعات الطاقة المتجددة والفضاء والتخطيط الحضرى المتقدم، بالإضافة إلى رواد الأعمال والمستثمرين الذين يقدمون مشاريع نوعية فى القطاعات ذات الأولوية وكبار السن الذين أقاموا بشكل قانونى لمدة تزيد عن عشر سنوات متواصلة.

وقالت الجوازات السعودية، أن التقديم للحصول على الإقامة الدائمة يتم عبر المنصة الوطنية الموحدة والخاصة بالإقامة المميزة، بشروط واضحة تشمل توفر سجل جنائى نظيف وإثبات مصدر دخل قانونى ومستقر، إضافة إلى إثبات الإقامة النظامية داخل المملكة لعدة سنوات متواصلة.

ويشترط أيضًا أن يكون المتقدم للحصول على الإقامة الدائمة خاليًا من الأمراض المعدية وأن يجتاز الفحص الطبى المقرر ضمن متطلبات وزارة الداخلية، مع خضوع جميع الطلبات للمراجعة من قبل لجان مختصة قبل منح الإقامة الدائمة بشكل نهائي.

وتبلغ رسوم الإقامة الدائمة الجديدة 4000 ريال سعودى بشكل مبدئى، لتكون الأقل بين جميع الفئات المماثلة فى المنطقة، مما يجعلها فى متناول شريحة واسعة من المقيمين المؤهلين. هذا السعر التنافسى يعكس استراتيجية المملكة الطموحة فى جذب أكبر عدد من الكفاءات والمواهب العالمية لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والمشاركة فى بناء اقتصاد معرفى متقدم.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز جاذبية سوق العمل المحلى وتوطين الخبرات المتقدمة، إلى جانب تشجيع المقيمين على الاستقرار والمشاركة الفعالة فى التنمية الشاملة التى تشهدها المملكة فى مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.

لاقى الإعلان اهتمامًا واسعًا من المقيمين ورجال الأعمال داخل المملكة وخارجها، الذين رحبوا بالخطوة باعتبارها نقلة نوعية فى سياسات الإقامة والاستثمار.