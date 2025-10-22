اخبار الخليج / اخبار الإمارات

هزاع بن زايد: إعادة افتتاح متحف العين تأتي تحقيقاً لرؤية رئيس الدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، أن إعادة افتتاح متحف العين،  تأتي تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «إعادة افتتاح متحف العين، بعد ترميمه وتطويره وتوسعة مساحته وضم مرافق جديدة إليه، تأتي تحقيقا لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة "حفظه الله"، في مواصلة منهج الشيخ زايد "طيب الله ثراه"، لحماية وصون هويتنا الثقافية وتراثنا العريق والحفاظ عليهما ونقلهما إلى أجيال المستقبل».

