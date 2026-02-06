الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 6 فبراير 2026 06:03 صباحاً - “لن ننساك أسعدتنا كثيرًا”… وداعية مميزة من رئيس الهلال التاريخي لنجم الزعيم بعد رحيله

نشر الأمير عبد الرحمن بن مساعد رئيس نادي الهلال السعودي الأسبق والتاريخي رسالة عبر منصة إكس ليودع عمود أساس جيل الهلال التاريخي النجم محمد البريك بعد انتقاله إلى نادي نيوم في دوري يلو وقال:

“محمد البريك كل عبارات الشكر لا تكفي ولا تفي بما قدمته للهلال كنت رجلًا بحق ولاعبًا كبيرًا خلقًا وانضباطًا وأداء فني رفيع”.

وأضاف وقال: “لن ننساك أسعدتنا كثيرًا وفقك الله وأسعدك في الدارين.. تستحق كل التقدير والاحترام والمحبة، ‏فخور بأنني من وقع معك أول عقد احترافي مع الفريق الأول، حظي نادي الهلال بالكثير من اللاعبين الذين تميزوا بالمستوى الفني المرتفع والأخلاق الرفيعة والعطاء المتميز، محمد البريك جمع هذا كله”.

ونهى الحديث الأمير وقال: “من أحب لاعبي الجيل الحالي على قلبي، ألف شكر يا محمد، أدعو الله لك بالتوفيق والسعادة والعفو والعافية”.

تفاصيل انتقال البريك إلى نيوم

وذلك ونجح نادي نيوم في ضم البريك ليكون رابع لاعب من الهلال السعودي ينضم إلى فريق المستقبل، وذلك بعقد احترافي لمدة 3 سنوات لنهاية عام 2027م.