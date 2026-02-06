الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 6 فبراير 2026 07:13 صباحاً - المركز الوطني للأرصاد: تحديث الإنذار الأحمر في منطقة حائل اليوم الأحد 24 نوفمبر 2026

أصدر المركز الوطني للأرصاد السعودية تحديثًا جديدًا بشأن الأحوال الجوية في منطقة حائل، حيث تم رفع درجة الإنذار إلى الإنذار الأحمر، مشيرًا إلى توقع أمطار غزيرة مصحوبة بتأثيرات شديدة خلال الساعات القادمة.

تفاصيل التحديث

حالة الإصدار: أحدث إصدار.

أحدث إصدار. نوع التحديث: إنذار جديد.

إنذار جديد. تاريخ ووقت التحديث: الساعة 10:30 مساءً، السبت الموافق 21-05-1447.

تفاصيل الإنذار

رقم الإنذار: 23112026-57.

23112026-57. نوع الإنذار: الإنذار الأحمر.

الإنذار الأحمر. المنطقة: منطقة حائل.

المناطق المشمولة بالإنذار

محافظات ومراكز:

الشنان: كامل المحافظة.

كامل المحافظة. بقعاء: كامل المحافظة.

كامل المحافظة. سميراء: كامل المحافظة.

مواقع أخرى: تشمل مناطق متعددة في حائل، وقد تم التنبيه بضرورة توخي الحذر الشديد في جميع المواقع.

الحالة الجوية المتوقعة

الحالة: أمطار غزيرة.

أمطار غزيرة. التأثيرات المصاحبة:

رياح شديدة السرعة.

انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

تساقط البرد.

جريان السيول.

صواعق رعدية.

توقيت الإنذار

بداية الإنذار: الساعة 12:00 ظهرًا، الأحد الموافق 22-05-1447.

الساعة 12:00 ظهرًا، الأحد الموافق 22-05-1447. نهاية الإنذار: الساعة 11:00 مساءً، الأحد الموافق 22-05-1447.

تنبيهات وتحذيرات

ينصح السكان في منطقة حائل والمحافظات المتأثرة بتجنب الأماكن المنخفضة ومجاري السيول، والابتعاد عن أعمدة الإنارة والأشجار في ظل توقع الصواعق الرعدية.

ضرورة متابعة التحديثات عبر المركز الوطني للأرصاد، والالتزام بتعليمات السلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

تابعوا “جريدة لحظات نيوز” لمزيد من الأخبار المحدثة حول الحالة الجوية والتطورات المتوقعة.