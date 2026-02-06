سعر الدولار مقابل الين يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – توقعات اليوم – 06-02-2026

يستقر سعر البتكوين (BTCUSD) على مكاسب محدودة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك بعد وصوله إلى هدفنا السعري الأخير عند مستوى الدعم 64,000$، ليشهد بعدها ارتداداً صعودياً في محاولة لتعويض جزء من خسائره السابقة، ويأتي هذا التحسن اللحظي مدعوماً بمحاولات مؤشرات القوة النسبية تصريف تشبعها البيعي الواضح، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، ما وفر دعماً مؤقتاً لحركة السعر.

ورغم هذا الارتداد لا تزال الصورة الفنية العامة تميل إلى السلبية على المدى القصير، في ظل استمرار تداولات البتكوين دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يشكل مقاومة ديناميكية تحد من قوة التعافي، كما يظل الاتجاه الرئيسي الهابط هو المسيطر، مع تحركات السعر بمحاذاة خط ميل فرعي شديد الانحدار، ما يرجح بقاء هذا الارتداد في نطاقه التصحيحي ما لم ينجح السعر في اختراق مستويات مقاومة فنية مهمة.

بناءاً ذلك ما سبق تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر البتكوين خلال تداولاته اللحظية القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم المذكور 64,000$، ليستهدف بعدها مستوى الدعم الرئيسي 60,000$.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 60,000$ ومستوى المقاومة 70,000$.

توقعات السعر لهذا اليوم: هابط