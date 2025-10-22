الاقتصاد

سعر سهم أمريكانا (6015) يهاجم خط اتجاه رئيسي هابط – توقعات اليوم – 22-10-2025

2025-10-21 23:23PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع سعر سهم الشركة للصناعات الأساسية (2010) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، في محاولة من السهم لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، ليرتكز السهم بهذا الانخفاض إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، خاصة مع تداولات السهم بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم بتداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 59.45 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري والعنيد 63.75 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

