ملتقى بأبها يبحث آليات تعزيز الاستثمارات في محطات الوقود ورفع كفاءة الخدمات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت الغرفة التجارية بأبها، بالتعاون مع أمانة منطقة عسير، ملتقى «ملاك محطات الوقود»، بمشاركة عدد من المستثمرين والمختصين وممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وتناول الملتقى العوائد الاقتصادية لتطوير محطات الوقود ومراكز الخدمة، ودورها في تنشيط حركة النقل التجاري والسياحي بمنطقة عسير، إلى جانب استعراض أحدث الحلول التقنية والرقمية في تشغيل المحطات وإدارة خدماتها، بما في ذلك التحول نحو الأنظمة الذكية في مراقبة الوقود، وإدارة الموارد البشرية، وتحسين الكفاءة التشغيلية.

كما ناقش المشاركون التحديات التي تواجه القطاع، مثل تكاليف التشغيل، وتفاوت مستويات البنية التحتية بين المدن والمراكز، ومتطلبات التراخيص والتصنيف، إلى جانب آليات تمكين المستثمرين المحليين من الدخول في شراكات مع الشركات الوطنية المؤهلة، لتوسيع قاعدة المنافسة وجذب رؤوس أموال جديدة إلى السوق المحلي.