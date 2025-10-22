شكرا لقرائتكم خبر الملحق الثقافي السعودي في أمريكا وكندا يدشن المعرض الوظيفي الطبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن الملحق الثقافي السعودي في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمشرف على دول أمريكا الجنوبية الدكتورة تهاني البيز، المعرض الوظيفي لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، وذلك بمقر الملحقية الثقافية السعودية بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور أكثر من 200 طبيب سعودي من المبتعثين في برامج الزمالة الطبية، والتخصصات الدقيقة، ومسار الإدارة في التخصصات الصحية.

وأشادت الدكتورة البيز، بدور القطاع الخاص في استقطاب الكفاءات الوطنية، مؤكدة في تصريح لـ(واس)، أن تنظيم هذا المعرض يأتي في إطار جهود الملحقية المستمرة؛ لتمكين الكفاءات الوطنية من المبتعثين في سوق العمل، لاسيما في المجالات الصحية المتخصصة، وتوفير فرص نوعية للأطباء والممارسين الصحيين السعوديين الراغبين في تطوير مسيرتهم المهنية في منشآت المجموعة داخل المملكة.

وأضافت أن هذه المبادرة تأتي ضمن برامج الملحقية الرامية إلى ربط خريجي الابتعاث بفرص العمل المتميزة في القطاعات الحيوية بالمملكة، بما يسهم في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير رأس المال البشري، ورفع كفاءة الكوادر الوطنية في المجالات الطبية والصحية.

ونوهت بأن الملحقية قد سجلت نجاحات في توسيع المقاعد الطبية بعد إبرام عدد من الاتفاقيات مع كبرى المستشفيات والمراكز البحثية الأمريكية، مما أثمر عن استقبال دفعة جديدة تضم مجموعة من الأطباء السعوديين المبتعثين لبرامج التخصص الدقيق والزمالة في أكثر من 30 ولاية للعام الأكاديمي 2025 / 2026م، وذلك في إطار جهود وزارة التعليم؛ لتأهيل الكفاءات الوطنية الطبية عبر التدريب في أفضل المؤسسات الصحية العالمية.

وتشمل قائمة التخصصات الطبية الدقيقة العديد من المجالات، أبرزها: جراحة زراعة الأعضاء، أمراض القلب، جراحة التجميل والترميم، الطب الباطني، طب الأطفال، جراحة الأعصاب، طب الأورام، طب الطوارئ، الأشعة التشخيصية، الأمراض المعدية، أمراض الكلى، إضافة إلى تخصصات دقيقة في الطب النفسي، جراحة الوجه والفكين، طب الأسنان، أمراض النساء والولادة، وجراحة العظام والطب الرياضي.