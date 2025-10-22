شكرا لقرائتكم خبر «التخصصي» ينجح في استئصال ورم دماغي باستخدام الروبوت للمرة الأولى في العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في إنجاز رائد في الجراحة الروبوتية على مستوى العالم، نجح مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض في استئصال ورم دماغي داخل تجويف الجمجمة باستخدام الروبوت الجراحي، لمريض يبلغ من العمر 68 عاما، كان يعاني من ورم سحائي بحجم يقارب 4.5 سم، تسبب له في آلام متكررة وتراجع في التركيز.

وبفضل تنفيذ الجراحة بالروبوت، تمكن الفريق الطبي من تقليل الأثر الجراحي وتسريع تعافي المريض، حيث غادر المستشفى خلال أقل من 24 ساعة، وهو ما يعد وقتا قياسيا في جراحات الدماغ، مما جعل هذه النتيجة مؤشرا واضحا على فعالية التدخل المحدود في جراحات الدماغ المتقدمة مقارنة بالجراحة التقليدية التي تمتد معها إقامة المريض من أربعة إلى سبعة أيام.

ووصف الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، الدكتور ماجد الفياض الإنجاز بأنه يجسد ثمرة لبيئة الابتكار التي أرستها رؤية السعودية 2030، وترسيخ لإسهام المملكة في تشكيل مستقبل الممارسات الطبية، انطلاقا من رؤية تتمحور حول المريض وتضع تحسين جودة حياته في جوهر كل ما يتحقق من تطور وابتكار.

وخلال العملية التي استغرقت نحو 3 ساعات، تمكن الفريق من استئصال الورم بالكامل بدقة عالية، مستخدما أذرعا آلية متطورة تدار عبر نظام بصري يتيح رؤية مجسمة للأنسجة الدقيقة، وتمثل التحدي في التحكم داخل مساحة محدودة تحيط بها أعصاب وشرايين حيوية، مما استدعى تنسيقا دقيقا بين الجراح والملاحة العصبية؛ لضمان سلامة المراكز الحساسة في الدماغ.