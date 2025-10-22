شكرا لقرائتكم خبر اليوم العالمي لهشاشة العظام.. رفع مستوى الوعي بصحة العظام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يمثل اليوم العالمي لهشاشة العظام الذي يصادف الاحتفاء به من قبل المجتمع الدولي الـ20 أكتوبر من كل عام أهمية كبيرة لرفع مستوى الوعي حول مرض هشاشة العظام، والوقاية منه، والتشخيص المبكر له، والتعريف بعوامل الخطر للإصابة بهشاشة العظام، والكسور الناجمة عنها من الأمراض الخطيرة الصامتة التي تصيب 30% من النساء بعد سن 50 عاما، و10% من الرجال بعد سن 50 عاما، ويؤدي إلى تدهور في كثافة وقوة العظام؛ مما يؤدي إلى الكسور.

ويحمل اليوم العالمي لهشاشة العظام «World Osteoporosis Day» شعار هذا العام 2025 «قل لا للعظام الهشة»، للعمل على إنهاء حالة السكون المحيطة بصحة العظام، ذلك من خلال دعوة الناس من جميع الأعمار إلى تقدير وحماية عظامهم.

ووفق الإحصاءات الرسمية تعاني واحدة من كل 3 نساء، ورجل من كل 5 رجال، يبلغون من العمر 50 عاما وأكثر، كسر هشاشة العظام، حيث يتسبب ترقق العظام في أن تصبح العظام ضعيفة وهشة بحيث تنكسر بسهولة حتى نتيجة السقوط الطفيف، أو النتوء، أو العطس، أو الحركة المفاجئة، ويمكن أن تكون الكسور التي تسببها هشاشة العظام، مهددة للحياة، وسببا رئيسا للألم، والعجز طويل الأمد، فيما تعد الرياضة مع الحمية الغذائية المليئة بالكالسيوم وفيتامين «د»، مساعدا على تقوية العظام.

وأوضح رئيس قسم واستشاري جراحة العظام بمستشفى السلامة الدكتور محمد بن هنيدي العتيبي، أن هشاشة العظام هي حالة مرضية تؤدي إلى ضعف العظام وزيادة قابليتها للكسر حتى نتيجة إصابات طفيفة، والتي تعرف أحيانا بالمرض الصامت، لأنها تتطور دون أعراض واضحة حتى يحدث الكسر، وغالبا ما تكون العظام الأكثر تأثرا هي: عظام الحوض، والعمود الفقري، والرسغ، منوها بتشجيع الفحص المبكر خاصة عند الفئات المعرضة للخطر مثل: كبار السن والنساء بعد انقطاع الطمث، والتعرض اليومي لأشعة الشمس للحصول على فيتامين «د»، والفحص الدوري لكثافة العظام خاصة لمن هم فوق سن الخمسين، وتجنب التدخين، واتباع الأنماط الصحية مثل: التغذية المتوازنة الغنية بالكالسيوم، وفيتامين «د».

وعد اتخاذ الخطوات الوقائية المبكرة، أفضل وسيلة لتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام، مع تعزيز العناية بصحة العظام لدى جميع الفئات العمرية، وتبني أسلوب حياة صحي يحافظ على العظام قوية مدى الحياة، حيث إن اليوم العالمي لهشاشة العظام يلعب دورا في إشراك الجهات الصحية ودعوتها لاعتماد سياسات وقائية وعلاجية فعّالة لمواجهة المرض، مع تنظيم الحملات التوعوية عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وتوزيع المطويات والكتيبات التوعوية، التي تقدم النصائح والإرشادات للوقاية من هشاشة العظام.

يذكر أن اليوم العالمي لهشاشة العظام أطلق من قبل الجمعية الوطنية لهشاشة العظام في المملكة المتحدة، وبدعم من المفوضية الأوروبية، ومنذ عام 1997م يتم تنظيم هذا اليوم التوعوي من قبل مؤسسة هشاشة العظام الدولية، وذلك برعاية منظمة الصحة العالمية التي صنفت هشاشة العظام بين أكثر 10 أمراض انتشارا في العالم.