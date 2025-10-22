دوري أبطال أوروبا: هالاند يعيد مانشستر سيتي الى سكة الانتصارات

الرياص - اسماء السيد - فياريال (إسبانيا) : أعاد المهاجم الدولي النروجي إرلينغ هالاند فريقه مانشستر سيتي الانكليزي الى سكة الانتصارات في مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم بقيادته الى الفوز على مضيفه فياريال الاسباني 2 0 الثلاثاء في الجولة الثالثة من دور المجموعة الموحدة.

وافتتح هالاند التسجيل في الدقيقة 17 رافعا رصيده الى أربعة أهداف في ثلاث مباريات في المسابقة هذا الموسم، وإلى 53 في 51 مباراة في تاريخ مشاركته بها.

كما رفع العملاق النروجي غلته من الاهداف مع سيتي الى 15 هدفا في مختلف المسابقات هذا الموسم، وهز الشباك للمرة الثانية عشرة تواليا مع ناديه ومنتخب بلاده (22 هدفا).

وهي المباراة التاسعة تواليا التي يهز فيها هالاند الشباك مع فريقه في مختلف المسابقات واقترب من إنجازه في الفترة بين آب/أغسطس وتشرين الأول/أكتوبر 2022 عندما سجل في 10 مباريات متتالية.

وعزز القائد الدولي البرتغالي برناردو سيلفا تقدم سيتي في الدقيقة 40، وساهم في الفوز الثاني لفريقه في المسابقة هذا الموسم بعد الاول على ضيفه نابولي الايطالي (2 0) في الجولة الاولى، وعوض بالتالي سقوطه في فخ التعادل المخيب امام مضيفه موناكو الفرنسي (2 2) في الجولة الثانية.

وحسم رجال المدرب الاسباني بيب غوارديولا نتيجة المباراة في شوطها الاول، ونحجوا في الحفاظ عليها في الثاني بعدما ضغط أصحاب الأرض بقوة وحصلوا على فرص عدة لتقليص الفارق دون جدوى.

وكاد سيتي يفتتح التسجيل بعد ثوان من انطلاق المباراة اثر هجمة منسقة انهاها مهاجمه الدولي البلجيكي جيريمي دوكو بتسديدة قوية ابعدها الحارس البرازيلي لويز جونيور (1)، ورأسية لهالاند بجوار القائم الايمن اثر تمريرة من برناردو سيلفا (3).

وتوغل ريكو لويس داخل المنطقة وهيأ كرة على طبق من ذهب الى البرازيلي سيلفينيو الذي سددها بقوة لكنها ارتطمت بالمدافع الارجنتيني خوان فويث وتحولت الى ركنية (9).

وأثمر التفوق الانكليزي عن هدف في الدقيقة 17 عبر هدافه هالاند بتسديدة قوية بيمناه من مسافة قريبة اثر تمريرة من ريكو لويس.

وكانت اول واخطر فرصة لفياريال تسديدة للسنغالي بابا غي في الدقيقة 29 مرت بجوار القائم الايمن البعيد لحارس المرمى الدولي الايطالي جانلويجي دوناروما.

وكاد سانتياغو كوماسينيا يستغل كرة افلتت من يدي دوناروما على خط المرمى في محاولة لالتقاطها بعد تشتيت خاطئ من المدافع البرتغالي روبن دياش لكنه أمسك بها في توقيت مناسب (33).

وتدخل دوناروما لابعاد كرة شتتها برناردو سيلفا من مسافة قريبة وارتطمت بالمهاجم العاجي نيكولاس بيبي وكانت في طريقها الى المرمى (35).

وعزز سيتي تقدمه برأسية قوية من مسافة قريبة لبرناردو اثر تمريرة عرضية من داخل المنطقة لسافينيو أسكنها على يسار الحارس جونيور (40) مسجلا باكورة اهدافه في المسابقة هذا الموسم.

وأنقذ الحارس جونيور مرماه من هدف ثالث بالتقاطه تمريرة عرضية لدوكو (49).

وسدد غي كرة قوية من خارج المنطقة أبعدها دوناروما بصعوبة (71)، ثم رأسية لبيبي مرت بجوار القائم الايمن (73)، وأهدر اللاعب نفسه فرصة سهلة بتسديدة قوية من مسافة قريبة فوق العارضة (77).

وأنقذ جونيور مرماه من هدف ثالث بتصدية لتسديدة قوية لهالاند من مشارف المنطقة (80)، ثم أبعد أخرى زاحفة للاعب ذاته من داخل المنطقة الى ركنية (83).