المسجلون في «إبداع 2026 » يعرضون مشاريعهم العلمية في 16 منطقة تعليمية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت في مختلف إدارات التعليم بمناطق المملكة فعاليات معارض المناطق التعليمية للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي «إبداع 2026»، التي تنظمها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» بالشراكة مع وزارة التعليم، بهدف اكتشاف الموهوبين والموهوبات وتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع علمية تخدم الوطن والإنسانية.

وتعد معارض المناطق التعليمية المرحلة الثانية من مراحل الأولمبياد بعد التسجيل والتدريب وقبل رفع المشاريع الكترونيا، وتشهد هذا العام مشاركة واسعة من طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية الذين يعرضون مشاريعهم أمام فرق متخصصة تضم نخبة من الأكاديميين والمعلمين لتقويم ورفع جودة المشاريع.

ويأتي تنظيم المعارض بعد إنجاز وطني غير مسبوق، إذ بلغ عدد المسجلين في «إبداع 2026» أكثر من 357 ألف طالب وطالبة من مختلف مناطق المملكة، بنسبة زيادة بلغت 22.7% عن العام الماضي، في تأكيد لتنامي الوعي بأهمية البحث العلمي والابتكار، وترسخ ثقافة الإبداع بين أبناء الوطن.

ويهدف الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي «إبداع» إلى اكتشاف ورعاية الموهوبين والموهوبات في المجالات العلمية، وصقل مهاراتهم البحثية، وتمكينهم من المشاركة في المحافل العلمية العالمية، ولا سيما معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة «آيسف» في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويمر «إبداع» بعدد من المراحل التنظيمية المتتابعة التي تمتد على مدار تسعة أشهر، تبدأ بمرحلة التسجيل الالكتروني للطلبة، تليها مرحلة التدريب والمحاضرات التعريفية للمشاركين والمشرفين، ثم معارض المناطق التعليمية، تعقبها مرحلة التحكيم الالكتروني ثم المعارض المركزية في عدد من المدن الرئيسة، حيث يرشح المتأهلون إلى معرض إبداع للعلوم والهندسة في مرحلته النهائية، ومنه إلى البرنامج التأهيلي الدولي للمشاركات الدولية والتي تشمل معرض «آيسف» العالمي.

وتبرز هذه المراحل تكامل الجهود بين «موهبة» ووزارة التعليم في اكتشاف وتمكين الموهوبين، ضمن منظومة وطنية متكاملة تواكب رؤية المملكة 2030 في بناء جيل مبتكر يسهم في دعم الاقتصاد المعرفي وصناعة مستقبل المملكة العلمي.