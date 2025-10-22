شكرا لقرائتكم خبر السواحه يلتقي الطلاب السعوديين المبتعثين في أمريكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، أن ما يحققه أبناء وبنات الوطن من تميز علمي في أبرز الجامعات العالمية هو ثمرة للدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة، لتمكين الكفاءات الوطنية واستثمار طاقاتها لتعزيز تنافسية المملكة عالميا.

جاء ذلك خلال لقائه بعدد من الطلاب السعوديين المبتعثين في الجامعات الأمريكية، بحضور الملحق الثقافي في الولايات المتحدة الأمريكية الدكتورة تهاني البيز، وثمن جهود الطلبة في التخصصات التقنية والعلمية ومجالات البحث والابتكار، مشيرا إلى أن المبتعثين يمثلون رافدا أساسيا لمسيرة التطوير والتنمية، وعناصر فاعلة في بناء اقتصاد معرفي قائم على الإبداع والابتكار.

وأعرب السواحه عن اعتزازه بما يقدمه المبتعثون من إنجازات نوعية تعكس صورة مشرّفة عن أبناء المملكة، مؤكدا أن الوطن يترقب إسهاماتهم المستقبلية في تعزيز التنافسية والريادة العالمية.